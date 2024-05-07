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Kartlı harcamalarda hızlı artış

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Kartlı harcamalar enflasyonun çok üzerinde arttı. Yükseliş oranı yılın ilk 3 ayında yüzde 140'ı geçti. En fazla artış ise yemek harcamalarında...

Kartlı harcamalarda hızlı artış mask
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Kredi kartı harcamalarında hızlı yükseliş durmadı. En fazla artış yemekte yaşandı.

Yüksek faize rağmen harcamalar yılın ilk üç ayında hız kesmedi. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, kredi kartıyla 2 trilyon 565 milyar liralık alışveriş yapıldı.

Geçen yıl bu rakam 1 trilyon 58 milyar liraydı. Harcamalar yüzde 140 oranında, yani enflasyonun çok üzerinde arttı.

YEMEK HARCAMALARI BAŞI ÇEKTİ

Ocak-mart döneminde en yüksek artışlardan biri yemek harcamalarında gerçekleşti. Harcamalar yüzde 144 arttı, 116 milyar 735 milyon lirayı buldu.

Aynı dönem gıda harcamaları yüzde 131'lik yükselişle 179 milyar liraya ulaştı.

Alışveriş merkezlerinde (AVM) yapılan harcamalarda da yüzde 116'lık artış görüldü. AVM'lerde 432 milyar liralık alışveriş yapıldı..

Tüm kredi kartı kullanımının üçte birini yemek, gıda ve AVM harcamaları oluşturdu.

NAKİT ÇEKİMLERİ DURMADI

Kredi kartı harcamalarındaki yükselişin yanı sıra kullanım adetleri de artıyor.

Kredi kartı işlem adedi ocak-mart döneminde yıllık yüzde 29,3 artış kaydetti.

Faiz oranlarının yükselmesi kredi kartından nakit çekimini durdurmadı. 59 bin 449 bin olan çekim adedi 3 ayda 67 bin 17'ye çıktı ve yüzde 10 civarında artış gösterdi.

07 May 2024 - 17:34 - Ekonomi --- Okunma

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