Park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarına hız verildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, park ve yeşil alanlardaki yeşil alanların çim biçme, yabani ot temizleme ve çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir taraftan da parklardaki zamanla yıpranan kent mobilyalarının bakımını ve onarımını yaparak parklara estetik görünüm kazandırıyor.

İlçe genelindeki park ve bahçelerde mesaisini yoğunlaştıran ekipler, eskiyen, yıpranan, kırılan bankları ve kamelyaları onarma, yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çocukların daha güvenle oyun oynayabilmesi ve yetişkinlerin de spor aletlerini daha güvenle kullanabilmesi için parklarda bulunan mevcut oyun gruplarının ve spor aletlerinin de bakım ve onarımları yapılıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÇEVREYE DUYARLI PROJELER YAPACAĞIZ

Daha güzel, daha yeşil bir Başiskele, sağlıklı ve zinde bir gelecek nesil için park ve bahçelerin sayısını artıran, kentin doğal vadilerini imara karşı adeta mühürleyerek doğayı koruyan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Başiskele’mizde doğal güzellikleri korumaya ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya önem veriyoruz. Ekosistemimizi, yeşil alanlarımızı korumayı ve çevreye duyarlı projelerin geliştirilmesine öncülük ederek kentimizi daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunu hep birlikte tüm Başiskeleli hemşehrilerimizle birlikte yapacağız.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN