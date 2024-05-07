İzmit'te Hıdırellez coşkusu yaşandı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Balkan Dernekleri ortaklığıyla baharın müjdecisi ve doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez Bayramı, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde doyasıya kutlandı. 3. Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinde dilek ateşi yakıldı, maniler okundu. Hıdırellez Bayramı'nı kutlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hıdırellez, doğanın uyanışını ve baharın müjdecisi olan bu özel gün, hepimiz için umutların yeşerdiği bir zamanı ifade eder. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Hıdırellez Şenliklerimiz, sizlerin de desteğiyle her geçen yıl daha da renkleniyor, anlam kazanıyor. Her geçen yıl büyüyoruz. İzmit Belediyesi olarak, kültürlerimizi yaşatmak, geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak adına bu tür etkinliklere, gelenek ve göreneklerimize büyük önem veriyoruz. Kentimizin dört bir köşesinde halkımızı bir araya getiren bu etkinliklerle geleneklerimizi yaşatıyor, kentlilik bilincini de arttırıyoruz. Şenliklerimiz kapsamında dilek ateşi etrafında toplanacak, dileklerimizi gökyüzüne bırakacağız. Manilerimizle sevdiklerimize seslenecek, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağız. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sanatçı Murat Balkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Rumeli türküleriyle unutulmaz bir konsere imza attı. Ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu birbirinden güzel dans gösterileriyle coşkuyu arttırdı. Gece boyunca devam eden etkinliklerle İzmitliler keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA