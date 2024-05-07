U-15’lerde final günü

YENİ KANDIRA M.ALİ KAĞITÇI’DA
U-15 Ligi Play-Off yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, bugün final maçlarında karşı karşıya gelecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak final maçında Gebzespor ile Yeni Kandıraspor takımları karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da Derince Birlikspor ile Darıca Birlikspor’un maçı var. İki maçın başlama saati de 19.00 olarak belirlendi. Maçları kazanacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.
KULLARSPOR-GÖLCÜKSPOR
G.KARADENİZ-ARSLANBEY GB
Yarı final maçlarından sonra Play-Off finalinde eşleşen takımlardan Kullarspor ile Gölcükspor, kozlarını Derince Stadı’nda 19.00’da paylaşacak. U16 yaş grubunda ilimizi temsil eden, son 20 takım arasına kalmayı başaran Kullarspor, bu kez de U15 yaş grubunda bunu başarmak istiyor. Aynı şekilde Gölcükspor U-15 takımı da gruplara kalmayı hedefliyor. Körfez Esentepe Stadı’nda aynı saatte oynanacak maçta da Gölcük Karadenizspor ile Arslanbey GB takımları karşılaşacak.
GÜNÜN PROGRAMI
8 MAYIS ÇARŞAMBA
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.00 Gebzespor-Yeni Kandıra
Avni Kalkavan Stadı
19.00 Derince Birlik-Darıca Birlikspor
Derince Stadı
19.00 Kullarspor-Gölcükspor
Körfez Esentepe Stadı
19.00 Gölcük Karadeniz-Arslanbey GB
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.