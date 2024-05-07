U-15’lerde final günü

YENİ KANDIRA M.ALİ KAĞITÇI’DA

U-15 Ligi Play-Off yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, bugün final maçlarında karşı karşıya gelecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak final maçında Gebzespor ile Yeni Kandıraspor takımları karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da Derince Birlikspor ile Darıca Birlikspor’un maçı var. İki maçın başlama saati de 19.00 olarak belirlendi. Maçları kazanacak takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

KULLARSPOR-GÖLCÜKSPOR

G.KARADENİZ-ARSLANBEY GB

Yarı final maçlarından sonra Play-Off finalinde eşleşen takımlardan Kullarspor ile Gölcükspor, kozlarını Derince Stadı’nda 19.00’da paylaşacak. U16 yaş grubunda ilimizi temsil eden, son 20 takım arasına kalmayı başaran Kullarspor, bu kez de U15 yaş grubunda bunu başarmak istiyor. Aynı şekilde Gölcükspor U-15 takımı da gruplara kalmayı hedefliyor. Körfez Esentepe Stadı’nda aynı saatte oynanacak maçta da Gölcük Karadenizspor ile Arslanbey GB takımları karşılaşacak.

GÜNÜN PROGRAMI

8 MAYIS ÇARŞAMBA

M.Ali Kağıtçı Stadı

19.00 Gebzespor-Yeni Kandıra

Avni Kalkavan Stadı

19.00 Derince Birlik-Darıca Birlikspor

Derince Stadı

19.00 Kullarspor-Gölcükspor

Körfez Esentepe Stadı

19.00 Gölcük Karadeniz-Arslanbey GB