Kullarspor final biletini kaptı

YAHYA KAPTAN ELENDİ
U-15 Ligi Play-Off çeyrek final maçında Hereke Gençlikspor’u 3-1 yenerek yarı finale adın yazdıran Yahya Kaptanspor, yarı finalde Kullarspor’un rakibi oldu. Derbent Stadı’nda oynanan maça Kullarspor, ilk yarıyı İsmail Kurnaz’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Kerem Yavaş ve Bartu Üstün’ün golleriyle skoru 3-0 yapan Kullarspor, finalde Gölcükspor’un rakibi oldu. Kullarspor ile Gölcükspor U-15 takımları bugün Derince Stadı’nda 19.00’da karşı karşıya gelecek.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.