Yenidoğan ve Körfez Atılım Play-Off’ta

YENİDOĞAN, ERENLERSPOR’U YENDİ
2.Küme C Grubu’nda Play-Off’a çıkacak takımın belirleneceği maçta Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor karşılaştı. 22 puanlı Yenidoğanspor ile 21 puanlı İzmit Erenlerspor arasında oynanacak maçı kazanacak takım Play-Off’a çıkacaktı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Erenlerspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Yenidoğanspor, attığı gollerle 2-1 önde tamamladı. Kirazlıyalıspor’u 2-0 yenen Körfez Atılımspor da Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. Bu grupta son hafta maçları 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Yenidoğanspor: 2 Erenlerspor: 1
Selanikspor: 0 Derince Birlikspor: 3 (H)
Körfez Atılımspor: 2 Kirazlıyaspor: 0
Kocaeli Emekspor: 7 İzmit 41 FK: 2
BU HAFTANIN MAÇLARI
9 MAYIS PERŞEMBE
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.00 İzmit 41 FK-Körfez Atılım
Cephanelik Stadı
19.00 Erenlerspor-Kocaeli Emekspor
Derince Stadı
19.00 Derince Birlik-Yenidoğan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.