Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Yenidoğan ve Körfez Atılım Play-Off’ta

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme C Grubu’nda bitime 3 hafta kala Derince Birlikspor şampiyon olmuştu. Bu grupta Play-Off’a çıkacak takımlarda geçen hafta belirlendi. Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor takımları son maç öncesinde Play-Off’u garantiledi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Yenidoğan ve Körfez Atılım Play-Off’ta mask
Yenidoğan ve Körfez Atılım Play-Off’ta
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YENİDOĞAN, ERENLERSPOR’U YENDİ

2.Küme C Grubu’nda Play-Off’a çıkacak takımın belirleneceği maçta Yenidoğanspor ile İzmit Erenlerspor karşılaştı. 22 puanlı Yenidoğanspor ile 21 puanlı İzmit Erenlerspor arasında oynanacak maçı kazanacak takım Play-Off’a çıkacaktı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Erenlerspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Yenidoğanspor, attığı gollerle 2-1 önde tamamladı. Kirazlıyalıspor’u 2-0 yenen Körfez Atılımspor da Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu. Bu grupta son hafta maçları 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

 

 


2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1- Derince Birlikspor

13

11

1

1

43

14

34

2-Yenidoğan Serdar

13

7

4

2

30

16

25

3-Körfez Atılım

13

7

3

3

39

23

24

4-Erenlerspor

13

6

3

4

24

15

21

5- Kocaeli Emekspor

13

7

0

6

28

29

21

6-Kirazlıyalıspor

13

3

2

8

17

31

11

7-İzmit 41 FK

13

2

3

8

24

41

9

8-Selanikspor

13

0

2

11

5

41

2

 

TOPLU SONUÇLAR

Yenidoğanspor: 2 Erenlerspor: 1

Selanikspor: 0 Derince Birlikspor: 3 (H)

Körfez Atılımspor: 2 Kirazlıyaspor: 0

Kocaeli Emekspor: 7 İzmit 41 FK: 2

BU HAFTANIN MAÇLARI

9 MAYIS PERŞEMBE

M.Ali Kağıtçı Stadı

19.00 İzmit 41 FK-Körfez Atılım

Cephanelik Stadı

19.00 Erenlerspor-Kocaeli Emekspor

Derince Stadı

19.00 Derince Birlik-Yenidoğan

# İzmit, Kocaeli, Körfez, hafta, Derince

07 May 2024 - 18:40 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL