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Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu

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Yazın gelmesiyle yağlı güreş müsabakaları da başladı. Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 2.Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde Gölcük Belediyespor pehlivanları çok önemli başarılara imza attı. Baş altında güreşen Hüseyin Soğukoğlu, şampiyon oldu.

Aziz Emre Gündeşen
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Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu mask
Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu
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HÜSEYİN SOĞUKOĞLU ŞAMPİYON

Son dönemde yıldızı parlayan pehlivanlarımız arasında yer alan Gölcük Belediyesporlu Hüseyin Soğukoğlu, baş altında bir önemli başarıya daha imza attı. Hüseyin Soğukoğlu, Fethiye 2.Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde baş altında finale kaldı. Finalde rakibine üstünlük sağlayan Hüseyin Soğukoğlu, bu yıl katıldığı ilk turnuvada birinci oldu.

BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİNDE YILDIRIM AKIN ÜÇÜNCÜ OLDU

Fethiye’de yapılan güreşlerde başpehlivanlık müsabakalarında ilimizi temsil eden Gölcük Belediyesporlu Yıldırım Akın, yarı finale kadar çok iyi geldi. Yarı finalde kaybeden Yıldırım Akın, başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldu. Bu müsabakalarda üçüncü olan bir diğer Gölcük Belediyesporlu pehlivanda baş altında güreşen Abdül Refik Öner oldu. 

 

 

Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu

07 May 2024 - 18:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakikatçi - Ulan Seçkin Dumanı ne yazmıyosunuz Tavşantepeli tırnaklarıyla gelmiş Balabanı yenmiş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 19:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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