Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu

HÜSEYİN SOĞUKOĞLU ŞAMPİYON

Son dönemde yıldızı parlayan pehlivanlarımız arasında yer alan Gölcük Belediyesporlu Hüseyin Soğukoğlu, baş altında bir önemli başarıya daha imza attı. Hüseyin Soğukoğlu, Fethiye 2.Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde baş altında finale kaldı. Finalde rakibine üstünlük sağlayan Hüseyin Soğukoğlu, bu yıl katıldığı ilk turnuvada birinci oldu.

BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİNDE YILDIRIM AKIN ÜÇÜNCÜ OLDU

Fethiye’de yapılan güreşlerde başpehlivanlık müsabakalarında ilimizi temsil eden Gölcük Belediyesporlu Yıldırım Akın, yarı finale kadar çok iyi geldi. Yarı finalde kaybeden Yıldırım Akın, başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldu. Bu müsabakalarda üçüncü olan bir diğer Gölcük Belediyesporlu pehlivanda baş altında güreşen Abdül Refik Öner oldu.