Gölcüklü pehlivan Fethiye’de birinci oldu

HÜSEYİN SOĞUKOĞLU ŞAMPİYON
Son dönemde yıldızı parlayan pehlivanlarımız arasında yer alan Gölcük Belediyesporlu Hüseyin Soğukoğlu, baş altında bir önemli başarıya daha imza attı. Hüseyin Soğukoğlu, Fethiye 2.Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde baş altında finale kaldı. Finalde rakibine üstünlük sağlayan Hüseyin Soğukoğlu, bu yıl katıldığı ilk turnuvada birinci oldu.
BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİNDE YILDIRIM AKIN ÜÇÜNCÜ OLDU
Fethiye’de yapılan güreşlerde başpehlivanlık müsabakalarında ilimizi temsil eden Gölcük Belediyesporlu Yıldırım Akın, yarı finale kadar çok iyi geldi. Yarı finalde kaybeden Yıldırım Akın, başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldu. Bu müsabakalarda üçüncü olan bir diğer Gölcük Belediyesporlu pehlivanda baş altında güreşen Abdül Refik Öner oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakikatçi - Ulan Seçkin Dumanı ne yazmıyosunuz Tavşantepeli tırnaklarıyla gelmiş Balabanı yenmiş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.