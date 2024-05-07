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Yahya Kaptan şampiyon

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U-17 Ligi’nde son hafta maçları oynanıyor.  A Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşandı.  Geçen hafta Derince Birlikspor’u 2-1 yenip liderlik koltuğuna oturan Yahya Kaptanspor, son maçında Güneşspor’u da 2-0 mağlup etti, grubunu şampiyon tamamladı.

Kenan Meriç
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Yahya Kaptan şampiyon mask
Yahya Kaptan şampiyon
Yahya Kaptan şampiyon
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SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Çok iddialı takımların yer aldığı U-17 Ligi A Grubu’nda son 4 haftaya Güneşspor ve Derince Birlikspor’un gerisinde giren Yahya Kaptanspor, yaptığı çıkışla ipi göğüsledi. Sarı-Siyahlı ekip, önce Derince Birlikspor’u 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu. Arkasından deplasmanda Kandıra GB’yi 4-0 mağlup etti. Son maçında bu kez Güneşspor ile şampiyonluk maçına çıktı.

GÜNEŞSPOR YENİLDİ

34 puanlı Yahya Kaptanspor ile 32 puanlı Güneşspor arasında M. Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç zirveyi yakından ilgilendiriyordu. Yahya Kaptanspor, çok iyi bir oyundan sonra Güneşspor’u Serhat Özçelik ve Tunahan Gürler’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.  Yahya Kaptanspor, bu sonuçla şampiyon olurken, Güneşspor ise Play-Off’un dışında kaldı. 

Yahya Kaptan şampiyon

YAHYA KAPTANSPOR- Sarı-Siyahlı ekip, U-17 yaş grubunda son maçını kazandı, şampiyonluğa ulaştı. 

Yahya Kaptan şampiyon

GÖKTAN ARPACI- Güneşspor Teknik Sorumlusu, maçın hakemlerine tepkiliydi.

Yahya Kaptan şampiyon

KÜRŞAT KUMAŞ- Yahya Kaptanspor Teknik Sorumlusu Kürşat Kumaş, takımının oynadığı futboldan memnundu.

Yahya Kaptan şampiyon

ÇEKİŞMELİ MAÇ-Güneşspor ile Yahya Kaptanspor arasında oynanan U-17 maçında çok büyük çekişme ve heyecan vardı.

 

 


U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Yahya Kaptanspor

14

12

1

1

39

5

37

2-Derince Birlikspor

14

11

2

1

34

9

35

 3-Güneşspor

14

10

2

2

38

10

32

4- İzmit Baçspor

14

7

1

6

25

25

22

5-Kandıra G.B

14

6

2

6

25

19

20

6-Kireçocaklarıspor

14

3

0

11

17

45

9

7-Nusretiyespor

14

2

0

12

8

34

6

8-Başiskele Birlikspor

14

0

0

14

0

39

0

 

 

 

 

 

 

# İzmit, Derince

07 May 2024 - 18:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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