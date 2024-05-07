Yahya Kaptan şampiyon

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Çok iddialı takımların yer aldığı U-17 Ligi A Grubu’nda son 4 haftaya Güneşspor ve Derince Birlikspor’un gerisinde giren Yahya Kaptanspor, yaptığı çıkışla ipi göğüsledi. Sarı-Siyahlı ekip, önce Derince Birlikspor’u 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu. Arkasından deplasmanda Kandıra GB’yi 4-0 mağlup etti. Son maçında bu kez Güneşspor ile şampiyonluk maçına çıktı.

GÜNEŞSPOR YENİLDİ

34 puanlı Yahya Kaptanspor ile 32 puanlı Güneşspor arasında M. Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç zirveyi yakından ilgilendiriyordu. Yahya Kaptanspor, çok iyi bir oyundan sonra Güneşspor’u Serhat Özçelik ve Tunahan Gürler’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Yahya Kaptanspor, bu sonuçla şampiyon olurken, Güneşspor ise Play-Off’un dışında kaldı.

YAHYA KAPTANSPOR- Sarı-Siyahlı ekip, U-17 yaş grubunda son maçını kazandı, şampiyonluğa ulaştı.

GÖKTAN ARPACI- Güneşspor Teknik Sorumlusu, maçın hakemlerine tepkiliydi.

KÜRŞAT KUMAŞ- Yahya Kaptanspor Teknik Sorumlusu Kürşat Kumaş, takımının oynadığı futboldan memnundu.

ÇEKİŞMELİ MAÇ-Güneşspor ile Yahya Kaptanspor arasında oynanan U-17 maçında çok büyük çekişme ve heyecan vardı.



U-17 LİGİ A GRUBU PUAN DURMU