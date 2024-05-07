Derince Birlikspor U-17’lerde Play-Off’ta

GRUBUNU İKİNCİ BİTİRDİ
Muharrem Eraslan’ın Teknik Sorumluluğunu yaptığı Derince Birlikspor U-17 takımı, son haftaya 32 puanda girdi. Kırmızı-Lacivertli ekip, Kandıra GB ile oynayacağı maçı kazanıp, Yahya Kaptan-Güreşspor maçının sonucunu bekleyecekti. Derince Birlikspor kazanıp, Güneşspor da Yahya Kaptanspor’a üstünlük sağlaması durumunda Kırmızı-Lacivertli ekip, ligi şampiyon bitirecekti. Ancak Yahya Kaptanspor kazanınca, Derince Birlikspor da grubunu ikinci sırada bitirip, Play-Off oynama hakkını kazandı. Derince Birlikspor’un, Kandıra GB’yi 2-1 yendiği maçta gollerini Özgür Özkan (Penaltı) ve Karan Bayar attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.