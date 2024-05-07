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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 May 2024 - 19:38- Spor G:

Üçüncülük bize yakın  

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Trendyol 1.Lig’de geçtiğimiz hafta alınan ilginç sonuçların ardından üçüncülük yarışının düğümü son maçlara kaldı. Puan avantajı Sakaryaspor, fikstür avantajı ise Kocaelispor’dan yana. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ezeli rakibini mağlup ederse Bodrum’un Göztepe, Çorum FK’nın Bolu deplasmanlarındaki olası puan kayıplarıyla ligi üçüncü bitirse şansı yüksek.

Üçüncülük bize yakın   mask
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PUANDA SAKARYA, FİKSTÜRDE BİZ

Trendyol 1.Lig’de geride bıraktığımız hafta son derece ilginç sonuçlar alındı. Sakaryaspor’un evinde kaybetmesi, Çorum FK’nın yine sahasında kazanamaması dikkat çeken sonuçlardı. Ligde üçüncülük yarışının düğümü son maçlara kaldı. Son haftaya Budrum ve Çorum’un 1, Kocaelispor’un 2 puan önünde giren Sakaryaspor puan anlamında avantajlı. Ancak son hafta Sakaryaspor, Çorum FK ve Budrum FK çok zorlu deplasmanlara çıkacak, Kocaelispor ise evinde oynayacak. Dolayısıyla fikstür avantajı Yeşil-Siyahlı ekibimizden yana.

PUAN KAYBETMELERİ GÜÇLÜ OLASILIK

Bodrum FK son maçını son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giren Göztepe ile oynayacak. Taraftarı önünde kutlama yapmaya hazırlanan İzmir ekibinin Bodrum FK karşısında puan kaybetmesi uzak bir olasılık olarak görülüyor. Aynı şekilde Çorum FK’nın da Play-Off’a kalma mücadelesinde son kozunu oynayacak Boluspor’u yenebilmesi kolay gözükmüyor. Bodrum ile Çorum son hafta kazanamadığı takdirde Kocaelispor ezeli rakibi önünde alacağı üç puanla ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off finaline kalacak.

FİKSTÜR ŞANSI BİZDE

Kocaelispor son maçında ezeli rakibini yenip, 1 puan önündeki iki rakibinin olası kayıplarıyla ligi üçüncü bitirmek, doğrudan Play-Off finali oynamak istiyor. 3-0 kaybettiğimiz son Bodrum FK maçından mücadele anı(Hulusi Özdilek)

Kocaelispor için ihtimaller:

KAZANIRSAK

Son maçta Sakaryaspor’u yenersek ligi 58 puanla bitiriyor, diğer sonuçlardan bağımsız rakibimizi altımıza alıp ilk 5’te olmayı, Play-Off ilk turunda ev sahibi olmayı garantiliyoruz. Bordum ile Çorum son maçlarını kazanamazsa, bu durumda ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off finaline kalıyoruz. Bodrum ile Çorum’dan biri kazanırsa, bu durumda Yeşil-Siyahlı ekibimiz dördüncü, ikisi birden kazanırsa beşinci oluyor.

BERABERLİKTE

Çorum ile Bodrum kazanır veya berabere kalırsa, ligi altıncı bitiriyor, ilk turda saha avantajını kaybediyoruz. Çorum kaybederse ikili averajımız iyi olduğu için ligi beşinci bitirip saha avantajını alıyoruz. Bodrum kaybederse bu durumda ikili averajda kötü olduğumuz için altıncı sırada yer alabiliyoruz. Bodrum ile Çorum’un ikisi birden berabere kalır, üç takım ligi aynı puanda bitirirse Bordum dördüncü, Kocaelispor beşinci, Çorum FK altıncı oluyor.

KAYBEDERSEK

Diğer sonuçlardan çıkacak sonuçlar ne olursa olsun ligi altıncı sırada bitirip ilk turda saha dezavantajıyla oynayacağız.

Trendyol 1.Lig Puan Durumu

1.EYÜPSPOR                    33            23          3             7             73          31          72

2.GÖZTEPE A.Ş.              33            21          6             6             59          19          69

___

3.SAKARYASPOR A.Ş.      33          16          9             8             48          35          57

4.BODRUM FK                 33           15          11          7             42          21          56

5.AHLATCI ÇORUM FK    33          16          8             9             54          34          56

6.KOCAELİSPOR              33           16          7             10          48          39          55

7.TEKSÜT BANDIRMA     33          13          11          9             49          31          50

___

8.GENÇLERBİRLİĞİ          33          13          11          9             38          32          50

9.BOLUSPOR                     33         14          8             11          31          34          50

10.ERZURUMSPOR FK    33          12          11          10          30          30          44

11.MANİSA FUTBOL KUL33         9             13          11          40          38          40

12.ÜMRANİYESPOR        33          11          7             15          38          46          40

13. KEÇİÖRENGÜCÜ       33          10          9             14          33          42          39

14.TUZLASPOR A.Ş.         33          9             10          14          34          46          37

15.ADANASPOR A.Ş.       33          10          6             17          27          45          36

___

16. ŞANLIURFASPOR       33          8             11          14          30          37          35

17.ALTAY                          33           5             3             25          15          75          9

18. GİRESUNSPOR           33          2             4             27          15          69          7

Kaynak: Spor Servisi

# hafta, kocaelispor, Sakarya, futbol

07 May 2024 - 19:38 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

1ol - Fikstüre göre 13 maç 39 puan alınacaktı ama hep önümüzdeki maçlara bakıyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 20:15
02

Koylu 54 - Ac tavuk kendini darı ambarında zannedermiş!,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 20:13
01

Ozii - Halamın bıyıkları olsa teyzem olur aynen. Mustafa Gürsel ile biz süper lig defterini kapattık. Güçlü bir yönetim ile önümüzdeki seneye bakmalıyız Engin Kıyun artıklarıyla bu iş olmazzzzz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 19:47
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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