Üçüncülük bize yakın  

PUANDA SAKARYA, FİKSTÜRDE BİZ

Trendyol 1.Lig’de geride bıraktığımız hafta son derece ilginç sonuçlar alındı. Sakaryaspor’un evinde kaybetmesi, Çorum FK’nın yine sahasında kazanamaması dikkat çeken sonuçlardı. Ligde üçüncülük yarışının düğümü son maçlara kaldı. Son haftaya Budrum ve Çorum’un 1, Kocaelispor’un 2 puan önünde giren Sakaryaspor puan anlamında avantajlı. Ancak son hafta Sakaryaspor, Çorum FK ve Budrum FK çok zorlu deplasmanlara çıkacak, Kocaelispor ise evinde oynayacak. Dolayısıyla fikstür avantajı Yeşil-Siyahlı ekibimizden yana.

PUAN KAYBETMELERİ GÜÇLÜ OLASILIK

Bodrum FK son maçını son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giren Göztepe ile oynayacak. Taraftarı önünde kutlama yapmaya hazırlanan İzmir ekibinin Bodrum FK karşısında puan kaybetmesi uzak bir olasılık olarak görülüyor. Aynı şekilde Çorum FK’nın da Play-Off’a kalma mücadelesinde son kozunu oynayacak Boluspor’u yenebilmesi kolay gözükmüyor. Bodrum ile Çorum son hafta kazanamadığı takdirde Kocaelispor ezeli rakibi önünde alacağı üç puanla ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off finaline kalacak.

FİKSTÜR ŞANSI BİZDE

Kocaelispor son maçında ezeli rakibini yenip, 1 puan önündeki iki rakibinin olası kayıplarıyla ligi üçüncü bitirmek, doğrudan Play-Off finali oynamak istiyor. 3-0 kaybettiğimiz son Bodrum FK maçından mücadele anı(Hulusi Özdilek)

Kocaelispor için ihtimaller:

KAZANIRSAK

Son maçta Sakaryaspor’u yenersek ligi 58 puanla bitiriyor, diğer sonuçlardan bağımsız rakibimizi altımıza alıp ilk 5’te olmayı, Play-Off ilk turunda ev sahibi olmayı garantiliyoruz. Bordum ile Çorum son maçlarını kazanamazsa, bu durumda ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off finaline kalıyoruz. Bodrum ile Çorum’dan biri kazanırsa, bu durumda Yeşil-Siyahlı ekibimiz dördüncü, ikisi birden kazanırsa beşinci oluyor.

BERABERLİKTE

Çorum ile Bodrum kazanır veya berabere kalırsa, ligi altıncı bitiriyor, ilk turda saha avantajını kaybediyoruz. Çorum kaybederse ikili averajımız iyi olduğu için ligi beşinci bitirip saha avantajını alıyoruz. Bodrum kaybederse bu durumda ikili averajda kötü olduğumuz için altıncı sırada yer alabiliyoruz. Bodrum ile Çorum’un ikisi birden berabere kalır, üç takım ligi aynı puanda bitirirse Bordum dördüncü, Kocaelispor beşinci, Çorum FK altıncı oluyor.

KAYBEDERSEK

Diğer sonuçlardan çıkacak sonuçlar ne olursa olsun ligi altıncı sırada bitirip ilk turda saha dezavantajıyla oynayacağız.

Trendyol 1.Lig Puan Durumu

1.EYÜPSPOR 33 23 3 7 73 31 72

2.GÖZTEPE A.Ş. 33 21 6 6 59 19 69

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3.SAKARYASPOR A.Ş. 33 16 9 8 48 35 57

4.BODRUM FK 33 15 11 7 42 21 56

5.AHLATCI ÇORUM FK 33 16 8 9 54 34 56

6.KOCAELİSPOR 33 16 7 10 48 39 55

7.TEKSÜT BANDIRMA 33 13 11 9 49 31 50

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8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 13 11 9 38 32 50

9.BOLUSPOR 33 14 8 11 31 34 50

10.ERZURUMSPOR FK 33 12 11 10 30 30 44

11.MANİSA FUTBOL KUL33 9 13 11 40 38 40

12.ÜMRANİYESPOR 33 11 7 15 38 46 40

13. KEÇİÖRENGÜCÜ 33 10 9 14 33 42 39

14.TUZLASPOR A.Ş. 33 9 10 14 34 46 37

15.ADANASPOR A.Ş. 33 10 6 17 27 45 36

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16. ŞANLIURFASPOR 33 8 11 14 30 37 35

17.ALTAY 33 5 3 25 15 75 9

18. GİRESUNSPOR 33 2 4 27 15 69 7

Kaynak: Spor Servisi