Çaycıdan emekli ve asgari ücretli için örnek uygulama

Yaşanan ekonomik daralmada vatandaşlara destek olmak için çayları 5 lira ile sınırlı tutan esnafın bu uygulaması ülkenin içinden geçtiği süreç açısından örnek alınması gerekiyor. Çay evinin sahibi işletmesine astığı tabelada, “Değerli müşterilerimiz, maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli ve asgari ücretle çalışanlarımız, geçim sıkıntısı yaşayan eş, dost, öğrenci ve gençlerimizi düşünerek bu ekonomik krizde bir nebze de olsa destek olmak için Cici Kafe ve Çay evimizde çay fiyatı 5 liradır. Bu zor zamanlarda siz müşterilerimizin ve Bekirpaşa halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Özellikle çay evine giden vatandaşlar bu uygulamayı getiren esnafa teşekkür ediyor ve örnek alınmasını istiyor.