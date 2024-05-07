Tarım arazisine araç depo alanı yapılıyor

Kocaeli’nin en yeşil bölgesinde 40 dönümlük araziye Borusan lojistik firmasının araçları park etmek için lojistik alan yapmasına tepki gösteren vatandaşlar, yeşil alanların betonlaştırılmaması gerektiğini belirtti. Ford Otosan’da üretilen araçların bu alana getirilip depolanacağını söyleyen vatandaşlar, “40 dönüm araziye 5 bin araçlık lojistik alan yapacaklar. Şu anda mevcut inşaattan dolayı insanlar büyük sıkıntı yaşarken bu bölgeye 5 bin aracın getirilmesi gerçekten çok sıkıntı olacak.

NEFES ALACAK YER KALMAYACAK

40 dönümlük araziye zarar verip burada yaşayan insanların yaşamları göz ardı edilerek 5 bin araç buraya getirilecek. Mahallemizde böyle bir betonlaşma, yapılaşma istemiyoruz. Yerleşim yeri olan bu bölgelere böyle çalışmaların yapılmasını uygun bulmuyoruz. Neden tüm doğaya zarar verilerek ve mahallemizin tam ortasına böyle bir çalışma yapılıyor? Cimer’e şikayette bulunduk. Nefes alacak yerin kalmadığı bu kentte yeşil alanlara zarar verilmesinin önüne geçilmeli” dedi.