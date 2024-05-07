Ali Sarı: 10 lira ancak maliyeti kurtarıyor

VATANDAŞI DÜŞÜNDÜK

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammına Ticaret Bakanlığının onay vermediğinin ortaya çıkmasının ardından Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı gazetemizi ziyaret etti. Bir fırının aylık maliyet tablolarını çıkaran Sarı, 10 liranın sadece ekmeğin maliyetini kurtardığını ifade ederek, Ticaret Bakanlığının olumsuz görüşünün kanunen bağlayıcı olmadığını hatırlattı. Sarı, ekmeğin 12,5 lira olması halinde kar elde edebileceklerini ancak vatandaşı düşündükleri için zammı 10 lira ile sınırlı tuttuklarını kaydetti.

UYGULAMADA ENGEL YOK

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Kul ve İshak Yıldırım ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Ali Sarı konuyla ilgili “Bakanlığın zam teklifleri ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüş belirtmesi yeni bir durum değil, en az 15 yıldır bu şekilde oluyor. Zammın onaylanması ya da reddedilmesi kanun gereği Esnaf Odaları Birliği’nde. Zam teklifimize bakanlık olumsuz görüş bildirdi ama tarifenin uygulanmasında bağlayıcı değil. Yani yeni tarifenin uygulanması önünde bir sıkıntı yok. Bundan sonra valilik bir komisyon kurabilir. Esnaf ve sanatkârlar birliği, ticaret odası, ticaret il müdürlüğü komisyona yer alır. Teklif komisyonda görüşülür ve oylanır, burada da teklif kabul edilirse valilik konuyla ilgili dava sürecini gidebilir” dedi.

ZAM YAPARKEN MUTLU OLMUYORUZ

Yapılan zam üzerine tepki geldiğini ve ağır sözlerle maruz kaldıklarını ifade eden Ali Sarı, yeni fiyat ve gramajın gerekçesiyle ilgili de konuştu. Sarı “Günde 10 çuval un işleyen bir fırın 300 ekmek yapar. Günde 3 bin, ayda ise 90 bin ekmek üretir. Ekmeği ortalama 9 TL’den bayilere veriliyor, ayda 90 bin ekmeği 9 TL’den verildiğin ciro 810 bin TL. Giderlere gelelim. 810 bin ciro duyulunca insanımıza yüksek gelecek ama bir fırının aylık gideri, içerisine tüm gider kalemlerini koymadan ifade ediyorum 800 bin TL. Zam yapmak bizi de mutlu etmiyor ama işin sürdürülebilirliği için 210 gram 10 TL en uygun tarifeydi. Fiyat 12 lira 50 kuruş olabilirdi ki bu fırıncılar için en iyi olurdu ama vatandaşı da düşündük” dedi.

BİR FIRININ AYLIK GİDERLERİ