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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 May 2024 - 21:01- Gündem G:

Ali Sarı: 10 lira ancak maliyeti kurtarıyor

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Ekmeğe yapılan zammın eleştirilmesi üzerine gazetemize bir açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “10 lira ancak maliyetlerimizi kurtarıyor. Fırıncı geçimini sağlamak için ya eksik personelle ya da ailece çalışıyor. Biraz para kazanmak için ekmeğin fiyatının 12,5 lira olması gerekiyor ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Böyle bir ara formül bulduk” dedi.

Muhammet Emin Can
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Ali Sarı: 10 lira ancak maliyeti kurtarıyor mask
Ali Sarı: 10 lira ancak maliyeti kurtarıyor
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VATANDAŞI DÜŞÜNDÜK

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammına Ticaret Bakanlığının onay vermediğinin ortaya çıkmasının ardından Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı gazetemizi ziyaret etti. Bir fırının aylık maliyet tablolarını çıkaran Sarı, 10 liranın sadece ekmeğin maliyetini kurtardığını ifade ederek, Ticaret Bakanlığının olumsuz görüşünün kanunen bağlayıcı olmadığını hatırlattı. Sarı, ekmeğin 12,5 lira olması halinde kar elde edebileceklerini ancak vatandaşı düşündükleri için zammı 10 lira ile sınırlı tuttuklarını kaydetti.

 

UYGULAMADA ENGEL YOK

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Kul ve İshak Yıldırım ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Ali Sarı konuyla ilgili “Bakanlığın zam teklifleri ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüş belirtmesi yeni bir durum değil, en az 15 yıldır bu şekilde oluyor. Zammın onaylanması ya da reddedilmesi kanun gereği Esnaf Odaları Birliği’nde. Zam teklifimize bakanlık olumsuz görüş bildirdi ama tarifenin uygulanmasında bağlayıcı değil. Yani yeni tarifenin uygulanması önünde bir sıkıntı yok. Bundan sonra valilik bir komisyon kurabilir. Esnaf ve sanatkârlar birliği, ticaret odası, ticaret il müdürlüğü komisyona yer alır. Teklif komisyonda görüşülür ve oylanır, burada da teklif kabul edilirse valilik konuyla ilgili dava sürecini gidebilir” dedi.

 

ZAM YAPARKEN  MUTLU OLMUYORUZ

Yapılan zam üzerine tepki geldiğini ve ağır sözlerle maruz kaldıklarını ifade eden Ali Sarı, yeni fiyat ve gramajın gerekçesiyle ilgili de konuştu. Sarı “Günde 10 çuval un işleyen bir fırın 300 ekmek yapar. Günde 3 bin, ayda ise 90 bin ekmek üretir. Ekmeği ortalama 9 TL’den bayilere veriliyor, ayda 90 bin ekmeği 9 TL’den verildiğin ciro 810 bin TL. Giderlere gelelim. 810 bin ciro duyulunca insanımıza yüksek gelecek ama bir fırının aylık gideri, içerisine tüm gider kalemlerini koymadan ifade ediyorum 800 bin TL. Zam yapmak bizi de mutlu etmiyor ama işin sürdürülebilirliği için 210 gram 10 TL en uygun tarifeydi. Fiyat 12 lira 50 kuruş olabilirdi ki bu fırıncılar için en iyi olurdu ama vatandaşı da düşündük” dedi.

 

Ali Sarı: 10 lira ancak maliyeti kurtarıyor

BİR FIRININ AYLIK GİDERLERİ

GİDER KALEMİ

FİYATI (TL)

Un (10 çuval)

225 bin

İşçilik (en az 12 kişi)

390 bin

Maya

40 bin 500

Doğalgaz

35 bin

Elektrik

13 bin

Kira

30 bin

Araç yakıt

15 bin

Poşet, kâğıt ve deterjan

15 bin

Muhasebe

5 bin

Vergi ve stopaj

4 bin

Su

2 bin 500

Personel, yemek ve çay

20 bin

Araç bakımı ve makine bakımı

5 bin

TOPLAMI

800 bin

 

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07 May 2024 - 21:01 Kocaeli/ Kandira- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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