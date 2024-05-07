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‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

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7-15 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaret edebileceği ‘Zamanın Ruhu’ isimli resim sergileri kapılarını açtı.

Muhammet Emin Can
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‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı mask
‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı
‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı
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İzmit Tren Garı’na komşu Kocaeli Sanat Galerisi’nde, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde hayata geçirilen resim sergisi açıldı. ‘Zamanın Ruhu’ isimli resim sergisinde KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin elinden çıkan eserler sanatseverlerle buluşuyor. 7-15 Mayıs tarihleri arasında sanatseverleri misafir edecek resim sergini ilk gününden ziyaretçilerince gezildi. Sanatseverler eserleri yakından incelerken aralarında değerlendirmelerde bulunup resimlerle fotoğraf çekildiler. 

‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

‘Zamanın Ruhu’ resim sergisi kapılarını açtı

# İzmit, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi

07 May 2024 - 22:16 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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