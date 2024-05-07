Ucube binalar 30 yıl sonra bitirilecek

RUHSAT VERİLDİ

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Denizciler Caddesi’nin kesiştiği köşede 1990’lı yılların başında Mega Bak Çarşı olarak inşasına başlanan binaların bitirilmesi yılan hikayesine döndü. 30 yılı aşkın bir süredir kaba inşaat halinde duran binalarla ilgili tüm hukuki süreçler bitti. İş insanı Volkan Ay ve Recep Yabar’ın binaların depreme dayanıklı olduğu ile ilgili aldıkları raporların ardından Derince Belediyesi yeniden ruhsat verdi ve inşaat çalışması başladı.

RAPOR ALINDI

Derince’de 4 bloktan, 38 daire ve 73 işyerinden oluşan proje Mega Bak Yapı tarağından tamamlanamadı. Uzun yıllar kaba inşaat halinde kalan projenin el değiştirdikten sonra yeniden başlaması için talep edilen ruhsatlar belediye tarafından üniversiteden sağlam raporu alınması şartı ile verilmek istendi. Bunun üzerine yeniden uzayan süreç bu yıl tamamlandı. raporu alan proje yeniden başladı. İş insanı Volkan Ay ve Recep Yabar’ın ortak olduğu projenin inşaatını Ege SRC firması üstlendi.

GÜÇLENDİRME YAPILIYOR

İnşaatı üstlenen firma 40 kişilik ekiple bir ay önce çalışmalara başladı. Firma öncelikle binanın güçlendirme çalışmasını yapacak ve ardından ince işçiliğe başlayacak. Güçlendirme çalışmalarında bina zemininden temele doğru 20 metre aşağıya inildi, temelin güçlenmesi için çimento basıldı. Bina temelinde bölümler açılırken temel sistemi radyan temele dönüştürülüyor. Yapının duvar, kiriş, taşıyıcı kolonlarında da güçlendirme işlemleri yapılıyor. Binadaki çalışmalarda görevli personeller temelin ve yapının sağlamlığının tahmin ettiklerinden çok daha iyi durumda olduğunu ifade ederken yapılan güçlendirmelerle daha sağlam bir yapının ortaya çıkacağının altını çiziyor.

EN SAĞLAM BİNA OLACAK

İş insanı Volkan Ay ve Recep Yabar’ın sahibi olduğu binada çalışmaların 8 ayda sona ermesi ve 2025’in bahar aylarında projede yaşamın başlaması bekleniyor. Çalışmaları yürüten firmanın sahibi İlyas Demir işle ilgili “Zor bir işi aldık ama ağanımızın akıyla bu işten de başarılı bir şekilde çıkacağız. Burası Türkiye’nin en sağlam binası olacak ama lütfen belediyeler bize zorluk çıkarmasın. Güçlendirme çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bina depremlerde hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Güçlendirmenin ardından binanın alçı dekorasyon, dış cephe kaplama, seramik ve parke kaplama işlemleri hız kazanacak. Ben burayı bitirmeden Derince’den çıkmam” dedi.