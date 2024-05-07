Dere çevresi sinekten geçilmiyor

Derenin çevresinde küçük sineklerin çok yoğun olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Daha çok sıcak havalar gelmeden bu derenin çevresinin ilaçlanmasını istiyoruz. Küçük sinekler evlerimizin içine giriyor. Gerçekten çok fazla var. Bu konuda belediyenin düzenli ilaçlama yapmasını istiyoruz. Eğer düzenli ilaçlama olmazsa o zaman yaz aylarında bizim burada sineklerden geçilmez” dedi.