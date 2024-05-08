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ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yapımı tamamlandı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline deniz üstüne kurulacağını açıkladığı geçici liman inşaatının bittiğini açıkladı.

ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yapımı tamamlandı mask
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Singh, Gazze'ye kurulacak geçici limanın bugün itibarıyla tamamlandığını ancak şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle Gazze sahiline yerleştirilmek için son taşınmayı yapacak askeri deniz vasıtalarının İsrail'in Aşdod Limanı'nda bekletildiğini belirtti.

Bu hafta sonuna kadar Gazze sahiline getirilmesi beklenen geçici limanın ilk önce 8 kamyon ile çalışmaya başlayacağını, tam kapasiteye ulaştığında 150 yardım kamyonunun kullanılabileceğini kaydeden Singh, ABD ve dünyanın diğer ülkelerinden toplanan insani yardımların Güney Kıbrıs'taki limandan The Sagamora adlı bir nakliye gemisi ile Gazze'ye getirileceği bilgisini paylaştı.

Singh, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın en iyi yolu bu değil. En iyisi kara yolu, dolayısıyla kara geçişlerinin açılmasını ve yardımların aktığını görmek istiyoruz. Gazze'deki insanı durumun vahim olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"REFAH’A GENİŞ ÇAPLI BİR MÜDAHALEYİ DESTEKLEMİYORUZ"

İsrail'in, Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği kara saldırısı konusundaki sorulara da yanıt veren Singh, "Hem kamuoyuna hem de özel konuşmalarda açıkça söyledik, 1 milyondan fazla sığınmacının bulunduğu Refah'a geniş çaplı bir müdahaleyi desteklemiyoruz. Bu konudaki endişemizi dile getirdik." dedi.

Singh, İsrail'in bu sabah Refah'a kara saldırısı başlatması ve Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirmesiyle ilgili olarak, İsrail'in kendilerine, bunun Hamas'ın Gazze'ye silah sokmasını engellemek için yapılmış "sınırlı bir operasyon" olduğunu söylediklerini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye giren tüm insani yardım araçlarını denetlemesine rağmen Hamas'ın içeriye silah sokması iddiasıyla ilgili kanıt sunup sunmadıkları sorusuna ise Singh, "Ne yazık ki, bu konudaki istihbarat hakkında konuşamam." yanıtını verdi.

Singh, Refah'ta İsrail'in kara saldırısının çok yeni bir durum olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini belirterek "İsrailli mevkidaşlarımızla temas halindeyiz. Bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bundan başka söyleyebileceğim bir şey yok." dedi.

İsrail'in, "sınırlı" ve "geniş çaplı" kara saldırılarının Refah'tan ayrılmasını istediği sivillerin sayısı açısından ne anlama geldiği, bu konuda belirlenen bir rakam olup olmadığı şeklindeki soruya da Singh, ne kadar sivilin tahliye edilmesi gerektiği konusunda bir rakam vermeyeceğini ve "İsrail'in operasyonlarının detaylarına" girmeyeceğini söylemekle yetindi.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

# yeni, hafta, Gazze, İsrail

08 May 2024 - 00:30 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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