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''Çocuklara cinsel istismar '' davası başladı

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Su bayisi işleten ve 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Metin Şenay hakim karşısına çıktı

''Çocuklara cinsel istismar '' davası başladı mask
''Çocuklara cinsel istismar '' davası başladı
''Çocuklara cinsel istismar '' davası başladı
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Bağcılar'da su bayisi işleten ve 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şenay, güvenlik nedeniyle nakledildiği Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, dava dosyasında vekaleti bulunan mağdur avukatları, sanık avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve mağdurların ailesi hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesini kararlaştırdı.

Bazı avukatlar ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Avukatlar, yetki belgeleri olmasına rağmen salona alınmadıklarını ifade ederek, İstanbul Barosu'na verilmek üzere tutanak tuttu.

Duruşmayı takip etmek için adliyeye gelen izleyiciler de "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak, duruşmanın kapalı yapılması kararına tepki gösterdi.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde adliye önüne çıktı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, burada kararla ilgili açıklama yaptı.

Sanığın savunma yaptığı öğrenilen duruşmada, bir mağdur çocuğun Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

Duruşmada mağdur annelerinden birinin sinir krizi geçirmesi üzerine salondan çıkarıldığı ve sakinleştirilmesinin ardından yeniden salona alındığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını verdiği ve sanığın cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metin Şenay'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

- Duruşma öncesi basın açıklaması

Öte yandan, Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM), duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve herkesi derinden yaralayan sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle adliyede olduklarını söyledi.

Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğunun, mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğradığını ifade eden Sarı, ailenin başvurduğu güvenlik güçlerinin şüpheliyi suçüstü yakaladığını anımsattı.

Sarı, ''Sanığın tek kurbanının bu çocuk olmadığı, dükkanında süngerle ses yalıtımı sağladığı bir odada başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ve sapık eylemlerini kayıt altına aldığı anlaşılmıştı. Sanığın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede detaylı şekilde yer almaktadır. Başsavcılık sanığın 'cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması' suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor." diye konuştu.

KADEM Hukuk Kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edeceklerini aktaran Sarı, sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise yıllarca süren bu istismarda kimlerin payı, açığa çıkmamasında kimlerin ihmali varsa hepsinin yargılanması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4 çocuk "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "katılan", 5 kişi "müşteki", 1 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

Mağdurlardan birinin okuldan çıktıktan sonra eve dönmediği ve ailesinin ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, cinsel istismar olayının öğrenildiği aktarılan iddianamede, sanık ile mağdurların ifadesi ve çocukların sağlık durumlarıyla ilgili raporlar bulunuyor.

İddianamede sanığın, "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" gibi suçlardan 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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08 May 2024 - 01:58 AA İstanbul- Türkiye --- Okunma

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