Parke taşları sokakta kaldı

Bölge sakinleri parke taşlarının söküldükten sonra sokakta bırakıldığını ve alınmadığını belirterek, “Yola beton atıldı ama parke taşları bir yığın halinde öylece bırakıldı. Bu parke taşları burada ziyan oluyor. Başka bir yerde kullanılabilecekken burada böylece kalmaları doğru değil. Böyle kaldıkça içlerine küçük kemirgen hayvanlarda giriyor. Bu taşların belediye tarafından kaldırılmasını ve bölgenin temizlenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bu taş yığını çok çirkin görüntü oluşturuyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.