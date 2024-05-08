Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Parke taşları sokakta kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Selimiye Cami çevresinde bulunan parke taşları yola beton atılması için söküldü.

Parke taşları sokakta kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bölge sakinleri parke taşlarının söküldükten sonra sokakta bırakıldığını ve alınmadığını belirterek, “Yola beton atıldı ama parke taşları bir yığın halinde öylece bırakıldı. Bu parke taşları burada ziyan oluyor. Başka bir yerde kullanılabilecekken burada böylece kalmaları doğru değil. Böyle kaldıkça içlerine küçük kemirgen hayvanlarda giriyor. Bu taşların belediye tarafından kaldırılmasını ve bölgenin temizlenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bu taş yığını çok çirkin görüntü oluşturuyor” dedi.

 

08 May 2024 - 00:55 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL