Parke taşları sokakta kaldı

Bölge sakinleri parke taşlarının söküldükten sonra sokakta bırakıldığını ve alınmadığını belirterek, “Yola beton atıldı ama parke taşları bir yığın halinde öylece bırakıldı. Bu parke taşları burada ziyan oluyor. Başka bir yerde kullanılabilecekken burada böylece kalmaları doğru değil. Böyle kaldıkça içlerine küçük kemirgen hayvanlarda giriyor. Bu taşların belediye tarafından kaldırılmasını ve bölgenin temizlenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bu taş yığını çok çirkin görüntü oluşturuyor” dedi.