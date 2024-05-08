Kadınlar matinesine karşılar

Bir okulun kadınlar matinesi yapmasını doğru bulmadıklarını söyleyen veliler, DJ Aynur’un katılacağı ve sınırsız eğlencenin olacağı bir matinenin ahlaki olmadığını iddia ediyor. Veliler, “Böyle bir programı yapanları, afişi tasarlayanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bir okulun ismi altında böyle bir şeyin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Burası bir okul Türkçe, matematik öğretilen bir kurumun Kadınlar Matinesi organizasyonunu ne aklımız ne vicdanımız kabul ediyor” dedi.