Kültür merkezinde düğünlerin başlaması ile birlikte düğüne gelenlerin bölgedeki her yere gelişi güzel araçlarını park ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Yol kenarlarını yapılan parklar trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda toplu taşıma duraklarına yapılan parklar nedeniyle bölgedeki insanlar otobüslere binmekte zorlanıyor. Bölgedeki evlerin otoparklarının kullanılması nedeniyle zaman zaman kavga da çıkıyor. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını ve belediyenin en kısa zamanda kültür merkezinin otopark sorunun çözmesini istiyoruz” dedi.
Otoparkı bitmeden açılan kültür merkezi Yuvacık’ta sorun oldu
Başiskele Yuvacık’ta yaşayan vatandaşlar yapımı henüz tamamlanmayan kültür merkezini hizmete açılması nedeniyle bölgede ciddi trafik sorunu yaşadıklarını belirtti.
08 May 2024 - 01:40 Kocaeli/ Başiskele- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kadir - Barbaros Mahallesinde ki komek binası ve düğün salonu da çok atıl durumda binanın dış cephesi falan da çok eski belediye sadece içini yenilemiş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.