Otoparkı bitmeden açılan kültür merkezi Yuvacık’ta sorun oldu

Kültür merkezinde düğünlerin başlaması ile birlikte düğüne gelenlerin bölgedeki her yere gelişi güzel araçlarını park ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Yol kenarlarını yapılan parklar trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda toplu taşıma duraklarına yapılan parklar nedeniyle bölgedeki insanlar otobüslere binmekte zorlanıyor. Bölgedeki evlerin otoparklarının kullanılması nedeniyle zaman zaman kavga da çıkıyor. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını ve belediyenin en kısa zamanda kültür merkezinin otopark sorunun çözmesini istiyoruz” dedi.