Köpek saldırısına uğrayan engelliyi kurtarmadılar

Down Sendromlu olan kadına saldıran köpekleri hemen sokakta bulunan halk ekmek büfesindeki kadın çalışan durdu. Engelli kadını yanına alan ve ailesine teslim eden kadın yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadı. Ancak köpek saldırısı sırasında sokaktaki durakta duran vatandaşların engelli kadına yardım etmediği ve sadece olayı izlediğini söyleyen aile, engelli kadını köpek saldırısından kurtaran halk ekmek büfesi çalışanına teşekkür etti. Durumu muhtarlığa da anlatan aile saldırgan olan köpeklerin belediye tarafından alınmasını istiyor.