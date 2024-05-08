Apartman yöneticisi komşusunu vurdu!

Olay, sabah saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre emekli başçavuş olan apartman yöneticisi M.Ö. ile komşusu S.D arasında dün akşam WhatsApp grubunda tadilat nedeniyle tartışma yaşandı.
EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA ATEŞ ETTİ
Duruma sinirlenen M.Ö, S.D.‘nin evden çıkmasını bekledi. M.Ö., S.D’ye eşi ve çocuğu ile asansörden indiği esnada tabancasıyla ateş etti. Sol bacağından yaralanan S.D. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, M.Ö silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
APARTMAN YÖNETİCİSİ EMEKLİ BAŞÇAVUŞMUŞ
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kadir - Yahya Kaptan çok kötü bir mahalle arastapark'ta çalışıyorum o bölgenin insanında seviye çok düşük ama tersine kibirliler neyin kibiri olduğunu da kimse bilmiyor insanlara yukarıdan bakıyorlar çoğuda emekli ama ben böyle emekli tayfa görmedim kocaeli de bedava daire verseler oturmam o kişilerle huzur olmaz hayattan soğuturlar valla arastapark'ta mecbur çalışıyorum başka şubeye geçicem avm de avm değil iş merkezi gibi bişey iş te yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.