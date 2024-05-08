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08 May 2024 - 09:06- Gündem G:

KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde geçen dönem başkan seçilen ve batırılan KYÖD’ ü yeniden dirilten Uğur Saral, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 17. Olağan Kongrede ikinci kez başkan adayı. Tek aday olarak seçime gidecek olan Saral, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday mask
KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday
KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday
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BATAN KYÖD’Ü DİRİLTTİ

Bir dönem Kocaeli’nin en etkili sivil toplum kurumlarından biriydi. Sadece 4 yıllık üniversite mezunlarının üye olduğu Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, geçtiğimiz dönemlerde yanlış ve hatalı yönetim anlayışıyla batırılmış ve borç batağına sürüklenmişti. Bir önceki başkan Didem Turan tarafından toparlanmaya çalışılmıştı.  Turan’ın yönetiminde bulunan Uğur Saral, geçen dönem KYÖD Başkanlığına seçildi. Saral, batmış, sosyal tesisi yok olmuş KYÖD’ ü yeniden diriltti. Sosyal tesisi yeniden kazandırdı. Bugün İzmit’in en nezih tesislerinden biri olan KYÖD tesisi büyük bir ilgi görüyor.

KYÖD İÇİN BİRLİKTE OLALIM

Kocaeli yüksek Öğrenim Derneği’nin 12 Mayıs Pazar günü 17. Olağan Genel Kurulu yapılacak. Mevcut başkan Uğur Saral, yeniden aday olduğu açıkladı. TYÖD için tüm üyelere birlikte olma çağrısında bulunan Saral, açıklamasından şunları söyledi. “Kocaeli’nin en güçlü, en birikimli sivil toplum örgütlerinin başında gelen Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) yönetim kurulu olarak görev başında olduğumuz 2 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz.

250 ÖĞRENCİYE BURS VERDİK

Önceki dönem başkanlarımız ve üyelerimizden aldığımız güçle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımız ve kentimize duyduğumuz sorumlulukla, güçlü ve aydınlık nesiller yetiştirme inancımızla, KYÖD Yönetimi olarak iyi bir dönem geçirdiğimiz inancını taşımaktayız. 2 yılda 250 öğrenciye burs verilmesini sağlayan, 135 yeni üye ile KYÖD’ün büyümesi için emek harcayan, çok çeşitli projelerle kentte ses getiren, kent ya da ülke gündemine dönük gelişmelere kayıtsız kalmayan KYÖD’ün çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ AÇIKLADI

Saral, 12 Mayıs Pazar günü Saat 11.00’de KYÖD tesislerinde yapılacak 17. Olağan Kongreye tüm üyeleri davet etti. Saral, “Daha güçlü bir KYÖD için değişimde öncü kadromuzla canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Seçimli Genel Kurulumuza katılımınızdan mutluluk duyarız. Bu önemli günde daha güçlü bir KYÖD için hep birlikte olalım” dedi. Saral ayrıca ikinci döneminde birlikte görev yapacağı yönetim kurulu üyelerini de kamuoyuna tanıttı. 

KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday
KYÖD Kongresi 12 Mayıs’ta: Saral tek aday

Kaynak: Haber Merkezi

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08 May 2024 - 09:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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