İdris Ersoy, Gündoğdu’yu ziyaret etti

Kocaelili Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterlik görevinden sonra İçişleri Bakan Müşaviri olarak atanan Balamir Gündoğdu’yu Ankara’da makamında ziyaret ederek, yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini iletti, Kocaeli’ne yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti. İçişleri Bakan Müşaviri Balamir Gündoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, ziyaretinden dolayı İdris Ersoy’a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi