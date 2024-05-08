08 May 2024 - 09:17 - Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 8 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar çeyrek altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. 8 Mayıs 2024 Çarşamba gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...