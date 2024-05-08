08 May 2024 - 09:22 - Ekonomi

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar?

Dolar ve Euro yatırımcıları 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabını merak ediyor ve araştırıyor. Detaylar ise haberimizde...