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Kırgız: Kocaelispor kazanacak

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Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı toplantı binasında düzenlenen Kocaelispor Akademi’nin sezonluk değerlendirme toplantısında ilk 10 aylık çalışmalar anlatıldı. Başkan Rafet Kırgız ve Gençlik Gelişim Sorumlusu antrenör Aydın Günaydın geçen günleri anlattı

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Kırgız: Kocaelispor kazanacak
Kırgız: Kocaelispor kazanacak
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AKADEMİNİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Kocaelispor Akademi Başkanı Rafet Kırgız, göreve geldikleri süreden bu yana alt yapıda ortaya koydukları faaliyetlerden bahsetti. Vinsan’daki çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Rafet Kırgız, “Kocaelispor yönetiminden ne istediysem aldım. Kulübün durumunu bildiğim için fazla yüklenmedim. Hem Engin başkana hem de Recep başkana bize sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Aydın Günaydın hocam çok özverili çalışıyor. İzmit'in gençleri, 19 tane pırıl pırıl Kocaelispor'a hizmet etmiş hocalarımızla çalıştık. Bu sene geçiş ve başlangıç dönemimizdi. Amatör spor kulüplerimiz bizlere çok değerli sporcular verdi”

“ANNEM FUTBOL OYNAMAMI İSTEMEDİ”

Kırgız sözlerinin devamında, “Kocaeli'de izlemediğimiz maç kalmadı. Hocalarım çok özverili çalıştı. Zaman zaman çok eleştiriler aldık. Sineye çektik. 70 yaşına geldin uğraşma diyenler oldu. Hayatım alt yapılarda geçti. İlk yöneticiliğim Turgutspor'da başladı. Ben sporun her kademesinde, TFF bünyesinde dahil uzun yıllar altyapılarda çalıştım. Uğur Uludağ hocamın emeğini unutamam. Burada küçük yaşta ilk turnuvayı onun girişimiyle biz yaptık. Alt yapıya merakımın nedenleri var tabi. Annem çok kızdığı için futbol oynayamadım. Bunun için alt yapıda meşgul oldum. Kaç çocuğu kurtarır sporla tanıştırırsak kardır diye düşündüm” dedi.

VİNSAN’DA BÜROKRASİ YAVAŞ İŞLEDİ

Vinsan Tesisleri'nde ki değişikliklerle ilgili Büyükşehir'den destek aldık. Ancak bürokrasi biraz yavaş işledi. Bir takım değişiklikler oldu. Sahaların zeminleri değişti. 50'ye 68 boyutlarında yeni bir halı saha yapılacak. 80 günde bitecek. Hemen yanına 150 metrekarelik fitness salonu yapacağız. Anfi tiyatro bölümü yıkıldı. 800 metrekarelik alana sosyal tesis inşa edeceğiz. Bunları Büyükşehir yapıyor. Tahir Başkanın büyük emeği ve desteği var. İdari bina olduğu gibi yenileniyor, konaklama tesisi ve dinlenme alanı da yapacağız. Dışardan gelen futbolcular burada konaklayacak böylelikle farklı şehirlerdeki futbol hazinelerini daha kolay toplayacağız. Bu değişimlerle birlikte Kocaelispor kazanacak” dedi.

Kırgız: Kocaelispor kazanacak
Kırgız: Kocaelispor kazanacak

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08 May 2024 - 09:55 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Körfez - Elimizden kaçırdığınız izmitli gençler Bodrum sporu elit Ligi'nde şampiyon yaptı Siz bu başarıyı kaç senede yaşayabilirsiniz Önce elinizdeki değerlere sahip çıkın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 11:19
02

Sinan - Hersene aynı masal U19 kaç sene daha bölgesel ligde oynayacak. Bu ligdemi futbolcu gelişecek Rakipler belli güçleri belli hersene birinci olsan ne olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 11:12
01

Emre Aydınoğlu - seneye A takıma kaç oyuncu vereceksiniz?

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Mayıs 10:25
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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