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Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde

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Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde girilmedik sokak, yapılmadık yol bırakmıyor.

Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde mask
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
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Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi, gerek muhtarlardan gerekse vatandaşlardan gelen taleplere hızlı ve pratik çözümler getiriyor. Kent genelinde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında bakım, onarım ve üstyapı çalışmaları yapan Yol Bakım Timi, asfalt, parke yollar ve yaya kaldırımlarında meydana gelen deformasyonları da hızlı bir şekilde gideriyor.

 

Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde

YOL BAKIM TİMİ HER YERDE

7/24 Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda ise trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapıyor. Hızlı, etkin ve pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, böylece ulaşımda güvenlik ve konforu sağlamış oluyor.

Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde
Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde

Kaynak: Bülten

# HER, Kocaeli, Büyükşehir, araç

08 May 2024 - 10:08 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet Özer - YUVAM MUSTAFA KEMAL BULVARINA DA UĞRAYIN PARK DURAĞI HALK EKMEK ÖNÜ YOLDA ÇÖKME VAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 10:55
01

Kastamonulu Yogi - darıca ya da bekleriz bu timi darıca da gönül araçları var personelin gönlünü hoş tutmaya yarıyor sadece

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 10:29

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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