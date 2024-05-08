Yol Bakım Timi Kocaeli’nin her yerinde

Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi, gerek muhtarlardan gerekse vatandaşlardan gelen taleplere hızlı ve pratik çözümler getiriyor. Kent genelinde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında bakım, onarım ve üstyapı çalışmaları yapan Yol Bakım Timi, asfalt, parke yollar ve yaya kaldırımlarında meydana gelen deformasyonları da hızlı bir şekilde gideriyor.

YOL BAKIM TİMİ HER YERDE

7/24 Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda ise trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapıyor. Hızlı, etkin ve pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, böylece ulaşımda güvenlik ve konforu sağlamış oluyor.

Kaynak: Bülten