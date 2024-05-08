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08 May 2024 - 10:09- Spor G:

Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Körfez GB teknik direktörüne hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Karamürselspor’un file bekçisi Mehmet Öztürk’ün soruşturma dosyası İl Tertip Kurulu tarafından İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Haluk Kaya ayrıca futbolcuyla ilgili suç duyurusunda bulundu, dava açılması için avukatına yetki verdi.

Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi mask
Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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DİSİPLİN KURULU YARIN TOPLANACAK

Dün haftalık olağan toplantısında İl Temsilcisi Mithat Ağa başkanlığında yapan tertip kurulu başvuru dosyalarını ve maç raporlarını değerlendirdi. Kurul, Körfez GB Kulübünün dilekçesine istinaden Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk ile ilgili yapmış olduğu soruşturma başvurusu neticesinde ilgili dosyayı incelenmek üzere İl Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl Disiplin Kurulu yarın yapacağı haftalık olağan toplantıda dosyayı inceleyecek.

KAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Öztürk’ün savunmasını alacak kurul futbolcuyla ilgili kararını belirleyecek. Bilindiği gibi Mehmet Öztürk'ün, Play-Off son maçlarının ardından Körfez GB teknik direktörü Haluk Kaya’ya hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilmişti.. Bu arada Körfez GB teknik sorumlusu Haluk Kaya’nın kendisine hakaret eden Mehmet Öztürk ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu, dava açılması için avukatına yetki verdiği de öğrenildi.

Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

# Körfez, sevk

08 May 2024 - 10:09 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Garnitür - SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASI HAKKI DİSİPLİN KURULU,TFF VS İŞİN HİKAYE KISMI.SAHA İÇİ CEZASI ALAMAZ

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Mayıs 10:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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