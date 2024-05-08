Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

DİSİPLİN KURULU YARIN TOPLANACAK

Dün haftalık olağan toplantısında İl Temsilcisi Mithat Ağa başkanlığında yapan tertip kurulu başvuru dosyalarını ve maç raporlarını değerlendirdi. Kurul, Körfez GB Kulübünün dilekçesine istinaden Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk ile ilgili yapmış olduğu soruşturma başvurusu neticesinde ilgili dosyayı incelenmek üzere İl Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl Disiplin Kurulu yarın yapacağı haftalık olağan toplantıda dosyayı inceleyecek.

KAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Öztürk’ün savunmasını alacak kurul futbolcuyla ilgili kararını belirleyecek. Bilindiği gibi Mehmet Öztürk'ün, Play-Off son maçlarının ardından Körfez GB teknik direktörü Haluk Kaya’ya hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilmişti.. Bu arada Körfez GB teknik sorumlusu Haluk Kaya’nın kendisine hakaret eden Mehmet Öztürk ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu, dava açılması için avukatına yetki verdiği de öğrenildi.