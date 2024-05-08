Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

DİSİPLİN KURULU YARIN TOPLANACAK
Dün haftalık olağan toplantısında İl Temsilcisi Mithat Ağa başkanlığında yapan tertip kurulu başvuru dosyalarını ve maç raporlarını değerlendirdi. Kurul, Körfez GB Kulübünün dilekçesine istinaden Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk ile ilgili yapmış olduğu soruşturma başvurusu neticesinde ilgili dosyayı incelenmek üzere İl Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl Disiplin Kurulu yarın yapacağı haftalık olağan toplantıda dosyayı inceleyecek.
KAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Mehmet Öztürk’ün savunmasını alacak kurul futbolcuyla ilgili kararını belirleyecek. Bilindiği gibi Mehmet Öztürk'ün, Play-Off son maçlarının ardından Körfez GB teknik direktörü Haluk Kaya’ya hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilmişti.. Bu arada Körfez GB teknik sorumlusu Haluk Kaya’nın kendisine hakaret eden Mehmet Öztürk ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu, dava açılması için avukatına yetki verdiği de öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Okeye Dördüncü - Aralarında başka mevzu var bence
Garnitür - SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASI HAKKI DİSİPLİN KURULU,TFF VS İŞİN HİKAYE KISMI.SAHA İÇİ CEZASI ALAMAZ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.