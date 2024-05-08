Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 May 2024 - 10:22- Gündem G:

Derince Belediyesi Yerel-Sen’den istifa etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde önemli kararlara imza etildi. Mecliste işveren sendikası olan Yerel-Sen’den istifa eden Derince Belediyesi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri sendikasına geçti

Derince Belediyesi Yerel-Sen’den istifa etti mask
Derince Belediyesi Yerel-Sen’den istifa etti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

10 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Derince Belediye mayıs ayı meclis toplantısı belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Sertif Gökçe başkanlığında yapılan mecliste 10 gündem maddesi görüşüldü. mecliste Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Kesin Hesabı 14 Mayıs Salı günü görüşülmesine karar verildi. Meclis’te işveren sendikası ile ilgili de önemli bir karar alındı.

SODEMSEN’E GEÇTİ

Mecliste görüşülen en önemli gündem maddesi ise işveren sendikasındaki değişiklik oldu. Derince Belediyesi’nin Yerel-Sen’den istifa ederek Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) geçmesi görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından karar oy çokluğu ile meclisten geçti. karar ile birlikte bundan sonra işçiler için yapılacak toplu iş sözleşmelerinden işveren adına SODEMSEN işçi sendikası ile masaya oturacak.

Derince Belediyesi Yerel-Sen’den istifa etti

Kaynak: Bülten

# sosyal, Derince, işçi

08 May 2024 - 10:22 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL