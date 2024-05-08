Derince Belediyesi Yerel-Sen’den istifa etti

10 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Derince Belediye mayıs ayı meclis toplantısı belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Sertif Gökçe başkanlığında yapılan mecliste 10 gündem maddesi görüşüldü. mecliste Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Kesin Hesabı 14 Mayıs Salı günü görüşülmesine karar verildi. Meclis’te işveren sendikası ile ilgili de önemli bir karar alındı.

SODEMSEN’E GEÇTİ

Mecliste görüşülen en önemli gündem maddesi ise işveren sendikasındaki değişiklik oldu. Derince Belediyesi’nin Yerel-Sen’den istifa ederek Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) geçmesi görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından karar oy çokluğu ile meclisten geçti. karar ile birlikte bundan sonra işçiler için yapılacak toplu iş sözleşmelerinden işveren adına SODEMSEN işçi sendikası ile masaya oturacak.

Kaynak: Bülten