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08 May 2024 - 10:22- Gündem G:

Derince Meclisi’nde 10 gündem maddesi görüşüldü

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Derince Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi’nde görüşülen 10 gündem maddesi karara bağlandı.

Derince Meclisi’nde 10 gündem maddesi görüşüldü mask
Derince Meclisi’nde 10 gündem maddesi görüşüldü
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2023 MALİ YILI KESİN HESABI

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi’nin gündeminde 10 madde yer aldı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda gündemin birinci maddesinde yer alan İmar Komisyonunun Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliği ile ilgili komisyon raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Kesin Hesap ile ilgili yazısı oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, Yazı İşleri Müdürlüğünün Yetkilendirme ile ilgili yazısı ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün Borçlanma Onayı ile ilgili yazısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Derince Meclisi’nde 10 gündem maddesi görüşüldü

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Derince Belediye Meclisi’nin gündeminde yer alan yedinci maddesi ise Yazı İşleri Müdürlüğünün Komisyon Üye Seçimi ile ilgili yazısı oldu. Görüşülen bu madde sonucu Samet Çetin’in imar komisyonu üyeliğine, Mehmet Akbulak’ın çeşitli işler komisyonu üyeliğine ve Zafer Bilgintürk’ün çevre ve sağlık komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Meclis gündeminde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Amfi Tiyatro Gelir Tarifesinin Belirlenmesi ile ilgili yazısı ise yine meclis üyelerinin oy birliği ile verdiği kararla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

BİR SONRAKİ MECLİS 14 MAYIS SALI

Meclisin son iki gündem maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Sendika Üyeliği ile ilgili yazıları da görüşülerek karara bağlandı. Oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda Yerel-Sen’den istifa edilerek Sosyal Demokrat Kamu İşveren Sendikası’na üye olunmasına karar verildi. Mecliste ayrıca gündem dışı değerlendirilen maddeler kapsamında Derince Belediyesi’nin Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olması kararlaştırıldı. 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihinin 14 Mayıs Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bülten

# sosyal, Derince

08 May 2024 - 10:22 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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