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İstanbul Havalimanı'nda arızalanan uçak gövde üzerine iniş yaptı

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İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda arızalanan uçak gövde üzerine iniş yaptı mask
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Alınan bilgiye göre, Paris- İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA

# sevk, İstanbul

08 May 2024 - 10:26 - Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat - Ne varsa ARFF istasyonunda var, böyle günlerde kıymeti anlaşılıyor,Allah razı olsun cansiperane çalışıyorlar....Uçakta kabin ekibi yok,kokpitte 2 pilot vardı durumları iyi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 11:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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