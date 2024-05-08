Günaydın: Sonuç odaklı asla değiliz

“BİR SAHADA 4 TAKIM ÇALIŞIYORUZ”

Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın basın toplantısında, “Alt yapıyı kurumsal yapıp sistem kurmak istiyoruz. Bazı konularda Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerin ötesindeyiz. Güven ve samimiyet bunların içinde. Zaten bizim parolamız bu. Güven, samimiyet ve netlik. Geldiğimiz günden bu yana bir çok açıdan çok şeyi değiştirmeye çalıştık. Oyun anlayışımız için hücumda ve savunmada ki oyun kriterlerimizi belirledik. Antrenör kriterleri belirledik. Oyun seçme kriterleri belirledik. Oyuncu deneme ve seçme durumunu kaldırdık. Gebze bölgesinde biraz uzak kaldık ama şehirde her yeri gezdik. İzleyip analiz ederek seçeceğiz. Buraya gelen çocukların önce iyi insan olmalarını sağlayacağız ve sonuç odaklı asla değiliz. Kısa, orta ve gelecek vadede planlarımız var. Samsunspor ve Konyaspor’un alt yapı için muazzam tesisi var. Ama A takımda oyuncuları yok. Biz 4 yaş grubu aynı sahada çalışırken bu nasıl olsun” dedi.