İzmit Belediyespor’un yarışma hakkı Malatya’ya mı satılıyor?

Mavi-Beyazlı kulübün yarışma hakkını Malatya’da bir kulübe satılacağı, bu konuda görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor. Ligin bitiminin ardından kulübün akıbeti belli olmadığı için birçok sporcunun başka kulüplerle anlaştığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş’ın iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. İzmit Belediyespor geride kalan sezon normal sezonu üçüncü bitirip önemli bir başarı göstermiş, Play-Off’ta G.Saray’a elenmişti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - KOCAELİSPOR üzerinden konuşanlar nerdesiniz Fatma ablanız İzmit’i satıyor SES YOK KİMSEDE
Ruh Adam - Kocaelispor adı altında oynasa ne güzel olur da kimsenin aklına gelmiyor sanırım. Yazarlar kulüp yönetimine önersin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.