İzmit Belediyespor’un yarışma hakkı Malatya’ya mı satılıyor?

Mavi-Beyazlı kulübün yarışma hakkını Malatya’da bir kulübe satılacağı, bu konuda görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor. Ligin bitiminin ardından kulübün akıbeti belli olmadığı için birçok sporcunun başka kulüplerle anlaştığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş’ın iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. İzmit Belediyespor geride kalan sezon normal sezonu üçüncü bitirip önemli bir başarı göstermiş, Play-Off’ta G.Saray’a elenmişti.

Kaynak: SPOR SERVİSİ