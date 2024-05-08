Köpeklerden kaçarken omzunu kırdı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; olay, Darıca Bayramoğlu Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda meydana geldi. 47 yaşındaki Kemal Çakır, sahilde yürürken köpekler tarafından kovalandı. Köpeklerden kaçarken yere düşen Çakır, yaralanarak Gebze'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Omzunda 2 kırık olduğu belirlenen Çakır, ameliyata alınarak omzuna platin takıldı.

BU SORUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

Artık bu soruna çözüm bulunması gerektiğini belirterek, başıboş köpeklerin toplanıp barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, "Özellikle sabah saatlerinden itibaren insanlara saldırıyorlar. Ben her sabah bu sahilde yürüyorum. Burada bulunan başıboş köpeklerin sürekli insanlara saldırdığını gördüm. Defalarca CİMER’e ve Belediyeye dilekçeler yazdım. Ancak 2 gün önce yine sabah yürüyüşümü yaparken köpeklerin saldırısına uğradım. Geri geri kaçarken, omzumun üstüne düştüm. Hastaneye kaldırıldım omzumda 2 kırık olduğu belirtildi. Ameliyata alındım ve omzuma platin takıldı. Bizlerde hayvanseveriz ancak buradaki başıboş köpekler gerçekten insanlara zarar veriyor. Yetkililer artık sesimizi duysun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi