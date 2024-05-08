Köpeklerden kaçarken omzunu kırdı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; olay, Darıca Bayramoğlu Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda meydana geldi. 47 yaşındaki Kemal Çakır, sahilde yürürken köpekler tarafından kovalandı. Köpeklerden kaçarken yere düşen Çakır, yaralanarak Gebze'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Omzunda 2 kırık olduğu belirlenen Çakır, ameliyata alınarak omzuna platin takıldı.
BU SORUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI
Artık bu soruna çözüm bulunması gerektiğini belirterek, başıboş köpeklerin toplanıp barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, "Özellikle sabah saatlerinden itibaren insanlara saldırıyorlar. Ben her sabah bu sahilde yürüyorum. Burada bulunan başıboş köpeklerin sürekli insanlara saldırdığını gördüm. Defalarca CİMER’e ve Belediyeye dilekçeler yazdım. Ancak 2 gün önce yine sabah yürüyüşümü yaparken köpeklerin saldırısına uğradım. Geri geri kaçarken, omzumun üstüne düştüm. Hastaneye kaldırıldım omzumda 2 kırık olduğu belirtildi. Ameliyata alındım ve omzuma platin takıldı. Bizlerde hayvanseveriz ancak buradaki başıboş köpekler gerçekten insanlara zarar veriyor. Yetkililer artık sesimizi duysun” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
5199 Kaldirilsin - Anayasaya aykırı 5199 nolu kanun buna sebeb oluyor kaldırılmalı..köpek dernekleri de kapatılmalı..
Asgari Ucretli - Yaşasın bir köpek şiddeti daha.diyorum size anlamıyorsunuz o köpekler insanları ısırıp parçalasın öldürsün diye besliyorlar.bu sektör başta veterinerler işine müşteri olarak yansıyor.mama lobisi işine yarıyor bu işte rant var.kopekler insanları parçalamaya devam etsin.saldirgan vahşi köpek beslemeye devam.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.