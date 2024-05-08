Derince Belediye Başkanı Gökçe: Çenesuyu hak ettiği değeri kazanacak

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediye iştiraki olan Çenesuyu A.Ş.’nin Yenikent Mahallesi’nde bulunan tesislerine ardından da doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Gökçe, “Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi

İŞTİRAKLER KURUMSALLAŞACAK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediye iştiraki olan Çenesuyu A.Ş.’nin Yenikent Mahallesi’nde bulunan tesislerine ardından da doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. İlçenin kalkınması ve gelişmesi adına projeleri hizmete sunmakta kararlı olduklarını belirten Başkan Gökçe, belediye ve iştiraklerinin kurumsallaşması noktasında adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulunan başkan Gökçe, “ Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN