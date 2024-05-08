Derince Belediye Başkanı Gökçe: Çenesuyu hak ettiği değeri kazanacak

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediye iştiraki olan Çenesuyu A.Ş.’nin Yenikent Mahallesi’nde bulunan tesislerine ardından da doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Gökçe, “Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi
İŞTİRAKLER KURUMSALLAŞACAK
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediye iştiraki olan Çenesuyu A.Ş.’nin Yenikent Mahallesi’nde bulunan tesislerine ardından da doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. İlçenin kalkınması ve gelişmesi adına projeleri hizmete sunmakta kararlı olduklarını belirten Başkan Gökçe, belediye ve iştiraklerinin kurumsallaşması noktasında adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Kaşık Tesisleri’nde incelemelerde bulunan başkan Gökçe, “ Kocaeli’nin değeri, Derince’mizin kalbinden doğan Çenesuyu markasının tüm Türkiye’ye duyurularak ülke çapında değer kazanması için çalışmalar yapacağız” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sakura - Çenesuyu bayileri istediği kadar rakam koyup öyle satış yapıyor, o konuyu da çözün. Ayrıca satış noktalarını arttırın.
Yahya Kaptan - HADİ BAŞKAN...
FİYATLARI DA İNDİRELİM...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.