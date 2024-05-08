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08 May 2024 - 11:02- Kültür Sanat G:

Büyükşehir Oda Orkestrası klasik müzik sevenlerle buluşacak

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Büyükşehir’in Oda Orkestrasına İstanbul Devlet Senfoni’nin Başkemancısı Özgecan Günöz ile yine Flüt Grup Şefi Bülent Evcil eşlik edecek

Büyükşehir Oda Orkestrası klasik müzik sevenlerle buluşacak mask
Büyükşehir Oda Orkestrası klasik müzik sevenlerle buluşacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 2024 yılının ilk konseriyle klasik müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası, 13 Mayıs Pazartesi akşamı yine muhteşem bir repertuar ile Kocaelililerin karşısında olacak. Konserde Oda Orkestrasına, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Başkemancısı Özgecan Günöz ile aynı orkestranın Flüt Grup Şefi Bülent Evcil konuk solist sanatçı olarak eşlik edecek.

 

Büyükşehir Oda Orkestrası klasik müzik sevenlerle buluşacak

KLASİK MÜZİĞİN SEÇKİN ÖRNEKLERİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz konser 20.00’de başlayacak. Oda Orkestrası konserde, Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan ezgilerinin yanı sıra Klasik Batı Müziğinin seçkin eserlerini icra edecek.

 

KENTİN SEVGİSİNİ KAZANAN ORKESTRA

Kocaeli’nin “sanayi kenti” kimliğine gerçekleştirdiği etkinliklerle kültür sanat markasını ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Oda Orkestrasıyla bu çabasına önemli katkı sundu. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve ilk konserinden itibaren sanatseverler tarafından büyük ilgi gören Oda Orkestrası, kentin kültür sanat etkinliklerinde her zaman önemli bir yer edindi. Klasik müziği Kocaelililere sevdiren orkestra, her konserinde Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerini konuk solist olarak ağırladı.

 

GELECEĞİN SANATÇILARI USTALARLA BULUŞUYOR

Orkestranın en önemli özelliklerinden birini ise grup üyeleri oluşturuyor. 25 üyeden oluşan Oda Orkestrası; keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana geliyor. Orkestra içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yetiştirdiği geleceğin sanatçılarını Oda Orkestrası’na eşlik eden ustalarla bir araya getiriyor. Bu sayede genç yetenekler daha kariyerlerinin başında Türkiye’nin ve dünyanın önemli virtiözleriyle aynı sahnede bulunma imkanını yakalıyor.

Kaynak: Bülten

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08 May 2024 - 11:02 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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