Öğretmenler o gün iş bırakıyor

Dün İstanbul Eyüpsultan’da okuldan atılan bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak yaşamına son verdi. Yaşanan bu olay sonrası Türk Eğitim-Sen tüm öğretmenleri perşembe günü ilk derse girmeme ve cuma günü ise iş bırakmaya davet etti.

'YETER ARTIK' DİYORUZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek ‘yeter artık’ diyoruz.

"İŞ BIRAKIYORUZ"

Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla öğretmene şiddete hayır diyoruz. Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi