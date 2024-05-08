Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 May 2024 - 11:19- Gündem G:

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 9 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’de resmi açılışı yapılacak. Hastanenin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerçekleştirecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak mask
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KOSTÜ DİŞ MERKEZİ KADIKÖY MAHALLESİ’NDE AÇILIYOR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), İzmit’te Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdi. Diş Sağlığı Merkezi, İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde bulunuyor. Bugün gerçekleşen basın toplantısında KOSTÜ Genel Koordinatörü Alper Eminoğlu ile Timur Eminoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hakan Develioğlu ile İşletme Yöneticisi Seda Erel hastanenin 9 Mayıs Perşembe günü saat 15.00 itibariyle hizmete açılacağını açıkladı. Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılması bekleniyor.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

HASTANE İÇERİSİNDE TÜM BİRİMLER YER ALIYOR

Binanın -1. katında teknik birimler ve merkezi sterilizasyon ünitesi yer alıyor. Giriş katı, birinci ve ikinci katlarına yayılmış şekilde toplam 60 tane klinik bulunuyor. Bina giriş katında genel anestezi ünitesi, radyoloji ünitesi, ilk muayene kliniği, engelli kliniği, tuvaletler, medikal muhasebe, hasta hakları birimleri yer alıyor. İkinci ve üçüncü katta kliniklerle birlikte tuvaletler yer alırken dördüncü katta idare birimi yer alıyor. Beş katlı binanın en üst katı ise teras olarak kullanılacak. 

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

TEDAVİ KONUSUNDA YOĞUNLUĞU AZALTABİLİRİZ

Genel Koordinatör Alper Eminoğlu verdiği bilgilerde, “Burası hem vakıf hem özel olması nedeniyle diğer hastanelerden farklı bir konumda. Bünyemizde 60 klinik bulunuyor ve ameliyathanemiz mevcut. Genel anestezi altında tedaviler daha ön plana çıkmaya başladı biz de bunları öne alarak ameliyatlarımızı gerçekleştireceğiz. Burası İzmit’te faydası olacak bir merkez. 45 ünitemizi stajyer doktorlarımıza ayırdık. İsteyen ücretli isteyen sigorta üzerinden bu hizmetleri satın alabilecek. Şu an hemen randevu alabileceğiz. Kocaeli genelinde diş tedavisinde yoğunluk yaşanıyor, inşallah biz bu yoğunluğu azaltabiliriz” dedi.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

14 DİŞ HEKİMİ VE ÖĞRENCİLER HASTA BAKACAK

Genel Koordinatör Timur Eminoğlu yaptığı konuşmada, “Kliniğimiz haftanın 6 günü gece 23.00’e kadar pazar günü ise 18.00’e kadar hizmet verecek. Acil servisimiz de saat 11.00’e kadar hizmet verecek. İhtiyaç olması halinde 7-24’de kadar hizmet verebilecek potansiyelimiz var. SGK’nın bir hasta için muayene ücreti 191 liradır. Bunun içinde doktor muayenesi ve röntgen çekimleri olacak. Sonrasında hasta tercihi ve tedavilere göre fiyatlar değişebilir. Şuanda 14 diş hekimi ile hizmet veriyoruz. Aynı zamanda stajyer öğrencimiz de hasta bakacak. Kadromuzu zamanla genişleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

HER HASTA GRUBUNA HİZMET EDİLEBİLECEK

KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Ali Hakan Develioğlu, “Her hasta grubuna hizmet edebilecek türde hekim grubumuz var. Stajyer öğrencilerimize de hasta bakabiliyor. İlk muayene hasta kabulde bilgi veriyor akademik kadrolardan hizmet almak isteyen vatandaşlar için de ücret bedelini ödeyerek yine aynı hizmeti alabilecekler” dedi.

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak
KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

# Kocaeli, HER, VAR, İzmit, hizmet

08 May 2024 - 11:19 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL