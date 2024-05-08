KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başlıyor: Açılışını Adalet Bakanı Tunç yapacak

KOSTÜ DİŞ MERKEZİ KADIKÖY MAHALLESİ’NDE AÇILIYOR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), İzmit’te Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdi. Diş Sağlığı Merkezi, İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde bulunuyor. Bugün gerçekleşen basın toplantısında KOSTÜ Genel Koordinatörü Alper Eminoğlu ile Timur Eminoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hakan Develioğlu ile İşletme Yöneticisi Seda Erel hastanenin 9 Mayıs Perşembe günü saat 15.00 itibariyle hizmete açılacağını açıkladı. Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılması bekleniyor.

HASTANE İÇERİSİNDE TÜM BİRİMLER YER ALIYOR

Binanın -1. katında teknik birimler ve merkezi sterilizasyon ünitesi yer alıyor. Giriş katı, birinci ve ikinci katlarına yayılmış şekilde toplam 60 tane klinik bulunuyor. Bina giriş katında genel anestezi ünitesi, radyoloji ünitesi, ilk muayene kliniği, engelli kliniği, tuvaletler, medikal muhasebe, hasta hakları birimleri yer alıyor. İkinci ve üçüncü katta kliniklerle birlikte tuvaletler yer alırken dördüncü katta idare birimi yer alıyor. Beş katlı binanın en üst katı ise teras olarak kullanılacak.

TEDAVİ KONUSUNDA YOĞUNLUĞU AZALTABİLİRİZ

Genel Koordinatör Alper Eminoğlu verdiği bilgilerde, “Burası hem vakıf hem özel olması nedeniyle diğer hastanelerden farklı bir konumda. Bünyemizde 60 klinik bulunuyor ve ameliyathanemiz mevcut. Genel anestezi altında tedaviler daha ön plana çıkmaya başladı biz de bunları öne alarak ameliyatlarımızı gerçekleştireceğiz. Burası İzmit’te faydası olacak bir merkez. 45 ünitemizi stajyer doktorlarımıza ayırdık. İsteyen ücretli isteyen sigorta üzerinden bu hizmetleri satın alabilecek. Şu an hemen randevu alabileceğiz. Kocaeli genelinde diş tedavisinde yoğunluk yaşanıyor, inşallah biz bu yoğunluğu azaltabiliriz” dedi.

14 DİŞ HEKİMİ VE ÖĞRENCİLER HASTA BAKACAK

Genel Koordinatör Timur Eminoğlu yaptığı konuşmada, “Kliniğimiz haftanın 6 günü gece 23.00’e kadar pazar günü ise 18.00’e kadar hizmet verecek. Acil servisimiz de saat 11.00’e kadar hizmet verecek. İhtiyaç olması halinde 7-24’de kadar hizmet verebilecek potansiyelimiz var. SGK’nın bir hasta için muayene ücreti 191 liradır. Bunun içinde doktor muayenesi ve röntgen çekimleri olacak. Sonrasında hasta tercihi ve tedavilere göre fiyatlar değişebilir. Şuanda 14 diş hekimi ile hizmet veriyoruz. Aynı zamanda stajyer öğrencimiz de hasta bakacak. Kadromuzu zamanla genişleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

HER HASTA GRUBUNA HİZMET EDİLEBİLECEK

KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Ali Hakan Develioğlu, “Her hasta grubuna hizmet edebilecek türde hekim grubumuz var. Stajyer öğrencilerimize de hasta bakabiliyor. İlk muayene hasta kabulde bilgi veriyor akademik kadrolardan hizmet almak isteyen vatandaşlar için de ücret bedelini ödeyerek yine aynı hizmeti alabilecekler” dedi.