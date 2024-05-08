Satılan bilet sayısı 20 bini buldu

Biletler satışa çıkar çıkmaz Kocaelispor Store önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk gün itibariyle 11 bin biletin satıldığı açıklanmıştı. Bugün şu saatlere kadar satılan bilet sayısının 17 bini bulduğu belirtildi. 3 bin civarında kombine ve loca var. Bu arada birçok tribündeki biletlerin satılması nedeniyle yönetim kuzey ve güney kale arka üst tribünleri de açma kararı aldı.

Kale arkası üst tribün bilet satışlarına kısa sürede başlanacak. 1775 kişilik misafir taraftar dahil Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nın toplam kapasitesi 34 bin 961 kişi. Misafir takıma yasak kararı olduğu için o tribüne Kocaelispor taraftarının alınıp alınmayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Yüksek olasılıkla tüm tribün biletlerinin satılması, maçın tamamı dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.