Yanan marketin enkazı İZAYDAŞ’a götürülecek

BİNA SAHİBİ AÇIKLADI
İzmit Körfez Mahallesi(42 Evler) Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan İshak Yıldırım’ın sahibi olduğu VIP Gross Market binası, 18 Nisan’da elektrik kontağında çıkan yangında tamamen yanarak küle dönmüştü. Binanın sahibi İshak Yıldırım, gazetemize yaptığı açıklamada binanın kendisine ait olduğunu ve zararın 15 milyon TL olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bana ait olan binayı sigortalamıştım. Binada kiracı olan VIP Gross Marketin sahibi Sabri Ersan, bina içindeki ürünlerini sigortasını yapmamıştı. Çok üzüldük” dedi.
İshak Yıldırım
Sabri Ersan
ENKAZ, İZAYDAŞ’A VERİLECEK
VIP Gross Marketin yanan enkazı yaklaşık 20 gündür kaldırılmadı. Bu konuda gazetemize açıklamalarda bulunan Yıldırım, “ Yangın soruşturması devam ettiği için enkaz bir süre kaldırılmamıştı. Yangının çıkışı tespit edildi. Gerekli olan tüm soruşturma doneleri toplandı. Küle dönen enkazın kaldırılması için kiracım olan Sabri Ersan, enkazı kaldırıp herhangi bir bölgeye atamaz. Yasak. Bu gibi durumda enkaz İZAYDAŞ ile yapılacak anlaşma sonrası İZAYDAŞ’ a verilmesi gerekiyor. Bir haftaya kalmaz enkaz kaldırılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.