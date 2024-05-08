Misafir Takım tribünü Kocaelispor’a açılacak mı?

Kocaelispor taraftarının cumartesi günkü maça büyük ilgi göstermesinin, tribünlerin bölüm bölümündeki biletlerin satılması üzerine 1775 kişi kapasitesi bulunan misafir takım tribününün Kocaelispor taraftarına açılıp açılmaması gündeme geldi. Malum, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı maça alınmayacak. Kocaelispor Kulübü İdari Direktörü Abdurrahman Başkır, konuyla ilgili olarak, “Talimata göre tribünler tam kapasite dolaysa TFF misafir takım tribününe bizim taraftarın alınmasına izin verebilir ancak önemli bir detay var. Sakaryaspor Kulübü’nün bunun için bize izin vermesi gerekiyor. Eğer izin vermezse satış yapamıyoruz” dedi.