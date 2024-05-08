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Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor

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Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla 12 Mayıs Pazar günü çeşitli etkinliklerin yapılacağı “Çiftçi Şenliği” düzenleyecek.

Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor mask
Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor
Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenecek “Çiftçi Şenliği”, 12 Mayıs Pazar günü İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesince geleneksek hale getirilen “Çiftçi Şenliği” etkinlikleri kapsamında cuma günü Gebze’de kortej düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla saat 13.30’da Çarşı Camiinin önünden başlayacak kortej Kent Meydanında sona erecek. Burada katılımcılara sebze ve aromatik bitki fidesi dağıtılacak, çeşitli ikramlarda bulunulacak.

 

Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor

ŞENLİK PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize edilen şenlik, 12 Mayıs Pazar günü İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanında saat 10.00’da başlayacak.

 

Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor

ŞENLİKTE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

Başkan Tahir Büyükakın’ın katılacağı, “Dünya Çiftçiler Günü” kapsamında düzenlenen şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Mehter takımı konseri ve halk oyunları ekipleri ile animatörlerin gösterilerinin yer alacağı etkinliklerde, yerel sanatçılar konser verecek. Çocuk oyun gruplarının da yer alacağı şenlikte ayrıca, köyler arası halat çekme, yetişkinler ve çocuklar arasında çuval yarışmaları da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verilecek. Birlik ve kooperatifler yaptıkları faaliyetleri, firmalar ise açılan stantlarda tarımsal alet ve ekipmanlarını sergileyecek. Etkinlikte ayrıca yapılacak çekilişlerde çiftçilere tarımsal aletler hediye edilecek.

Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor
Büyükşehir’in “Çiftçi Şenliği” başlıyor

Kaynak: Bülten

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08 May 2024 - 12:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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