Dört büyük kulübün Passolig’i olanlara neden bilet satılıyor?

TARAFTARIN HAKLI TEPKİSİ
Yönetimin kararına her maça gidip, Sakaryaspor maçı için bilet bulamayan taraftarların tepkisi var. Yönetimin yanlış yaptığını söyleyen taraftarlar, “Sezon başından bu yana geçerli olan uygulamanın bu maçta da geçerli olması gerekiyordu. Öncelik Kocaelispor taraftarına tanınmalı, bilet kalırsa dört büyük kulübün Passolig kartı olanlara sadece maç günü bilet satışı yapılmalıydı” diyorlar. Bu arada şehir takım olarak Sakaryaspor’u destekleyen elinde dört büyük kulübün Passolig’i olan çok sayıda taraftarın da bilet aldığı belirtiliyor. Yönetimin derhal talimat vererek dört büyük kulübün Passolig kartı olanlara satışın durdurulması isteniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Körfezli Savaşçı - Deprem bölgelerinden şehire yerleşip ikamet eden vatandaşlar var bu maç özelinde eskişehir bursa ve tuzladan misafirlerim var ve aşırı derecede kocaelisporun başarılı dönemlerinden sempatileri var . Ve maça gelecekler zaten sempatileri olmasa gelmezler muhabbeti bile gereksiz her pasolig gelebilir
Korfez - Sahaya bir şey atma attirma
Kaan 41 - İki sene önce son Eyüpspor maçına Kocaelispor Pasolig Ligi hariçli taraftarlarımız bilet almıştı son gün biletleri iptal oldu ama kulübün bunun için Passolig’e başvuru yapıp Sakarya lokasyonlu veya başka bir ifadeyle ikametli biletleri iptal ettirmesi lazım.
Emre Ks - Sakarya ikametli olanların pasolig biletleri iptal edilsin , alan aldı zaten.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.