Dört büyük kulübün Passolig’i olanlara neden bilet satılıyor?

TARAFTARIN HAKLI TEPKİSİ

Yönetimin kararına her maça gidip, Sakaryaspor maçı için bilet bulamayan taraftarların tepkisi var. Yönetimin yanlış yaptığını söyleyen taraftarlar, “Sezon başından bu yana geçerli olan uygulamanın bu maçta da geçerli olması gerekiyordu. Öncelik Kocaelispor taraftarına tanınmalı, bilet kalırsa dört büyük kulübün Passolig kartı olanlara sadece maç günü bilet satışı yapılmalıydı” diyorlar. Bu arada şehir takım olarak Sakaryaspor’u destekleyen elinde dört büyük kulübün Passolig’i olan çok sayıda taraftarın da bilet aldığı belirtiliyor. Yönetimin derhal talimat vererek dört büyük kulübün Passolig kartı olanlara satışın durdurulması isteniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ