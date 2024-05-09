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KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

T.C.

KOCAELİ

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İLANEN DUYURULUR

 

 

KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, TEPEKÖY MAHALLESİNDE, 2023 / 427402 İHALE KAYIT NUMARASI İLE İMAR UYGULAMASI KAPSAMINDA İHALESİ YAPILAN VE 56 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN;

TEPEKÖY MAHALLESİ: 143 – 156 – 157 – 167 – 210 ADALARI KAPSAYAN ALANDA İMAR UYGULAMASI YAPILMAKTADIR.

KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.12.2023 TARİH VE 325 SAYILI KARARI ASKIYA ÇIKARILMASINA KARAR VERİLEN VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİNİN 10.01.2024 TARİH VE 254 SAYILI KARARI İLE PARSELASYON PLANI ONAYLANAN İMAR UYGULAMASI İŞLEMİ İLE İLGİLİ D.O.P. HESAPLARI, PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA 03.05.2024 İLE 03.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA 1 AY (30 GÜN) SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN MALİKLERİNE İLANEN DUYURULUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN02026142

09 May 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

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