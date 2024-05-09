T.C.
KOCAELİ
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İLANEN DUYURULUR
KOCAELİ İLİ, KARAMÜRSEL İLÇESİ, TEPEKÖY MAHALLESİNDE, 2023 / 427402 İHALE KAYIT NUMARASI İLE İMAR UYGULAMASI KAPSAMINDA İHALESİ YAPILAN VE 56 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ OLARAK ADLANDIRILAN;
TEPEKÖY MAHALLESİ: 143 – 156 – 157 – 167 – 210 ADALARI KAPSAYAN ALANDA İMAR UYGULAMASI YAPILMAKTADIR.
KARAMÜRSEL BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.12.2023 TARİH VE 325 SAYILI KARARI ASKIYA ÇIKARILMASINA KARAR VERİLEN VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİNİN 10.01.2024 TARİH VE 254 SAYILI KARARI İLE PARSELASYON PLANI ONAYLANAN İMAR UYGULAMASI İŞLEMİ İLE İLGİLİ D.O.P. HESAPLARI, PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA 03.05.2024 İLE 03.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA 1 AY (30 GÜN) SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN MALİKLERİNE İLANEN DUYURULUR.