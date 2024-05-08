Balkondan eve girip eski kız arkadaşının sevgilisini katletti

Olay, dün sabah saatlerinde Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi.
BALKONDAN GİRİP EVDE KARŞILAŞTIKLARI KİŞİYİ BIÇAKLADILAR
İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü (28) kalbinden bıçakladı. Genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OLAYIN 2 FAİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar Gökhan Ö. ve Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.