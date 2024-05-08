Arzu Bozkurt Yıldız İtalya ile bağ kurdu

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLDİ
Başiskele Sevgi Anaokulu, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Akreditasyonu Okul Eğitimi programı dahilinde öğretmen görevlendirme faaliyetine imza attı. Bu Kapsamda Başiskele Sevgi Anaokulu Okul Müdürü Arzu Bozkurt Yıldız yurt dışında görevlendirildi.
DOSTLUĞU PEKİŞTİRMEK ADINA
İtalya Lanciano’da bulunan II Girodondo Anaokulu’nda sürdürülebilirlik ve dijital teknoloji eğitimlerini içine alan çalışmalarını aktaran Müdür Arzu Bozkurt Yıldız görevlendirme eğitimini başarıyla tamamladı ve ilimize döndü. Projedeki amacın teknolojiden olabildiğince faydalanmak olduğu ifade edilirken Türkiye – İtalya arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağladığı da belirtildi. Sevgi Anaokulu öğretmenleri, öğrenci ve velileri müdürlerini tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.