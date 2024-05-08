Vali Seddar Yavuz: Çocuklarımız elimizden kayıp gitmesin

STANTLAR KURULDU OYUNLAR OYNANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz öncülüğünde hayata geçirilen ve valilik tarafından yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Kartepe'de program düzenlendi. Ormanya' da düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz başta olmak üzere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Berna Abiş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve daha pek çok isim katıldı. Ormanya girişinde ÖNEM Projesi kapsamında öğrencilerin ürettiği ürünler kurulan stantta sergilenirken yine proje kapsamında hazırlanan Halk Oyunları Ekibi de geleneksel oyunlarını oynadı. Daha sonra program Ormanya içerisindeki kütüphanede devam etti.

KOCAMAN VE ABİŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman konuşmasında "Bu tür çalışmalardan dolayı sayın valimize ve eşine teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı, böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanvekili Berna Abiş konuşmasında "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın şehir dışında olduğu için aramızda değil fakat sizlere selamını iletiyorum. Bu projenin kâğıt üzerindeki işleyişini görmüş daha sonra uygulamasını da gördüm. Güzel bir çalışma hayata geçti, ben hem proje hem Ormanya'nın seçilmesi sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

KARTEPE'DE 200 HAMİMİZ VAR

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, yaptığı konuşmada "Bu önemli projeyi Kocaeli'de hayata geçirme imkânı bulduk. Kartepe'de proje kapsamında çocuklarımızla ilgilenen 200 hamiminiz ve 16 bin civarı öğrencimiz var. Bu projeyi yaklaşık 10 yıldan bu yana hep uzaktan takip etmiştik ama bugün bu kentte bu projeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Ben sayın valime ve hanımefendiye proje için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KENDİ EVLADIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ

Projesinin Kocaeli'de hayata geçmesinde öncü olan Vali Seddar Yavuz ise konuşmasında şunları söyledi: "Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayat herkese eşit davranmıyor, hepimiz aynı çevrede doğmuyor ve büyümüyoruz. Hepimizin bir yanı eksik kalabilir. Biz bu milletin evlatlarını kendi evladımız olarak görüyoruz. İnsan sadece insan olduğu için değerlidir anlayışıyla hareket ediyoruz. Biz sevmeyi biliriz, sömürmeyi değil. Bir takım dezavantajlı evlatlarımızı kendi başına bırakmayız. Evlatlarımıza önce özgüven kazandırıp, hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz.

HİÇBİR ÇOCUĞUMUZU KAYBEDEMEYİZ

Kuru bilginin iş yapmadığını biliyoruz. İnsanların kalabalıklar içerisinde yalnız yaşadığının farkında ve bilincindeyiz. Kullanılan ürünler artık anlıktır, bu insan ilişkilerimizi de yansımakta. Bu çağda insanlar sanal ortama hapsedildi. Küresel Güç olan Türkiye'yi inşa edeceksek hiçbir çocuğumuzu kaybedemeyiz. Bundan dolayı bu kentteki herkes herkesten sorumludur. 'Ben kendimi kurtardım, geri kalanlar ne yaparsa yapsın' diyemeyiz. Tüm kurumlara ve müdürlerimize ÖNEM Projesi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum çünkü proje kapsamında tespitleri onlar yapıyor. Çocuklarımız elimizden kayıp, gitmesin."