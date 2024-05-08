Sakarya ikametlilerin biletlerini iptal edin! Yaptığınız hatayı hemen düzeltin...

Salı günü biletler çıktığında 11.00-11.30 saatleri arası sadece Kocaelispor Passolig sahiplerine bilet satıldı ancak daha sonra sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı Sakarya Passoligi harici tüm Passoliglere açıldı. Aslında olması gereken en azından perşembe gününe kadar sadece Kocaelispor Passoliglerine açık olmasıydı ancak mevcut durumda Sakaryasporlu olup da Sakaryaspor Passoligi hiç almamış veya bir ay önce değiştirmiş Sakaryaspor taraftarı bilet alabilir; aslında bunun da çözümü var çünkü Kocaelispor yönetimi Passolige başvurup diğer takım Passoligleri alan seyircilerden Sakarya ikametli veya lokasyonlu olanları iptal ettirebilir, birinci ligden düştüğümüz sene, son Eyüpspor maçında bu tarz bilet iptalleri bizim taraftarlarımıza yapıldı. Eyüpspor yönetimi başvurarak Kocaelispor ikametli veya lokasyonlu alınan biletleri iptal ettirmişti, zaten olması gereken de budur.