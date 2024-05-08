Salı günü biletler çıktığında 11.00-11.30 saatleri arası sadece Kocaelispor Passolig sahiplerine bilet satıldı ancak daha sonra sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı Sakarya Passoligi harici tüm Passoliglere açıldı. Aslında olması gereken en azından perşembe gününe kadar sadece Kocaelispor Passoliglerine açık olmasıydı ancak mevcut durumda Sakaryasporlu olup da Sakaryaspor Passoligi hiç almamış veya bir ay önce değiştirmiş Sakaryaspor taraftarı bilet alabilir; aslında bunun da çözümü var çünkü Kocaelispor yönetimi Passolige başvurup diğer takım Passoligleri alan seyircilerden Sakarya ikametli veya lokasyonlu olanları iptal ettirebilir, birinci ligden düştüğümüz sene, son Eyüpspor maçında bu tarz bilet iptalleri bizim taraftarlarımıza yapıldı. Eyüpspor yönetimi başvurarak Kocaelispor ikametli veya lokasyonlu alınan biletleri iptal ettirmişti, zaten olması gereken de budur.
- Spor
Sakarya ikametlilerin biletlerini iptal edin! Yaptığınız hatayı hemen düzeltin...
Ev sahibi biletleri, maça 24 saat kalana kadar sadece ev sahibi takım ve TFF logolu Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Karşılaşma günü misafir takım logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Bu yazı Passolig resmi sitesinde yazıyor, herkes girip okuyabilir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Emrah1966 - Arkadaşlar bu çok önemli gerçekten nasıl yapılır? Hemen iptal edin sistemden.
Rıza41 - Ben bunu 3 gündür söylüyorum çok şükür aziz bey dile getirmiş , teşekkür ederim.
İzmitlii - Evet bu hata nasıl yapılır anlam veremiyorum, içeride şu anda Sakaryasporlu olupta başka pasolig kartıyla girecek binlerce insan var, En azından Sakarya doğumlu olanları ayırt etseydik içimize sızıp kulübün ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarına hiç kuşkumuz yok.
Emre A - Sezon başından beri sadece kocaelispor passoligi olanlara satış yapılmıştı yönetim neden bu duruma izin verdi
Izmit - baska pasolig girecekler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.