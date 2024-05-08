Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Sakarya ikametlilerin biletlerini iptal edin! Yaptığınız hatayı hemen düzeltin...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ev sahibi biletleri, maça 24 saat kalana kadar sadece ev sahibi takım ve TFF logolu Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Karşılaşma günü misafir takım logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Bu yazı Passolig resmi sitesinde yazıyor, herkes girip okuyabilir.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Sakarya ikametlilerin biletlerini iptal edin! Yaptığınız hatayı hemen düzeltin... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Salı günü biletler çıktığında 11.00-11.30 saatleri arası sadece Kocaelispor Passolig sahiplerine bilet satıldı ancak daha sonra sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı Sakarya Passoligi harici tüm Passoliglere açıldı. Aslında olması gereken en azından perşembe gününe kadar sadece Kocaelispor Passoliglerine açık olmasıydı ancak mevcut durumda Sakaryasporlu olup da Sakaryaspor Passoligi hiç almamış veya bir ay önce değiştirmiş Sakaryaspor taraftarı bilet alabilir; aslında bunun da çözümü var çünkü Kocaelispor yönetimi Passolige başvurup diğer takım Passoligleri alan seyircilerden Sakarya ikametli veya lokasyonlu olanları iptal ettirebilir, birinci ligden düştüğümüz sene, son Eyüpspor maçında bu tarz bilet iptalleri bizim taraftarlarımıza yapıldı. Eyüpspor yönetimi başvurarak Kocaelispor ikametli veya lokasyonlu alınan biletleri iptal ettirmişti, zaten olması gereken de budur.

# kocaelispor, Sakaryaspor, passolig, VAR, Sakarya

08 May 2024 - 13:24 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.400.390 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Emrah1966 - Arkadaşlar bu çok önemli gerçekten nasıl yapılır? Hemen iptal edin sistemden.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 14:08
04

Rıza41 - Ben bunu 3 gündür söylüyorum çok şükür aziz bey dile getirmiş , teşekkür ederim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 14:03
03

İzmitlii - Evet bu hata nasıl yapılır anlam veremiyorum, içeride şu anda Sakaryasporlu olupta başka pasolig kartıyla girecek binlerce insan var, En azından Sakarya doğumlu olanları ayırt etseydik içimize sızıp kulübün ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarına hiç kuşkumuz yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 13:54
02

Emre A - Sezon başından beri sadece kocaelispor passoligi olanlara satış yapılmıştı yönetim neden bu duruma izin verdi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 13:46
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL